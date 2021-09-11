台股8月中旬以來行情由半導體的晶圓代工、IC封測、IC設計及ABF載板產業的龍頭股，帶領台股強勢反彈，包括晶圓雙雄、景碩（3189）、欣興（3037）8月營收均再創新高。

台積電日前宣布漲價晶圓代工兩成的利多，除了成功挽救台積電股價跌破年線的危機，更帶領台股止穩反彈至季線，台積電的強勁走勢也一併驅動聯電、日月光投控等反彈走勢。

台積電8月合併營收為1,374.27億元，年增11.84％，月增10.33％，為歷史次高，月增率恢復兩位數的成長，同時也呈現雙增的強勁表現；累計前八月合併營收為9,965.4億元，年增17.22％。

聯電8月合併營收為187.9億元，月增2.31％，年增26.6％，再創單月歷史新高；聯電產能利用率持續滿載至年底，全年每股獲利（EPS）可望繳出4元的好成績。

封測龍頭日月光投控8月合併營收504.5億元，月增8.5％，年增20.3％，創歷史次高，僅次於去年11月；其中8月封裝測試及材料營收305.52億元，月增4.6％，年增23.3％。

此外，欣興8月合併營收達95.71億元，月增4.96％，年增27.99％，連續四個月改寫單月營收的歷史新高；累計前八月合併營收645.43億元，年增12.46％，續創同期新高。

法人指出，目前ABF三雄股價面臨漲多修正，隨著台股穩下來，有利於資金重回ABF載板類股。

永豐投顧總經理李學詩表示，台灣時間9月15日蘋果將公布iPhone 13，或許對美股有提振效果，由於台積電所公布的8月營收恢復兩位數成長動能，月增10.33％，可穩定台股的軍心。

康和證券投資總監廖繼弘表示，ABF三雄欣興、景碩及南電的8月合併營收均繳出優於市場預期的好成績，其中欣興、景碩的8月合併營收繳出歷史新高，南電則是歷史次高，ABF的產業熱度與半導體產業都在同一條多頭的船上。

(時報資訊)

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