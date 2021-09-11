蘋果將在9月15日發表iPhone13，蘋果概念股包括台積電（2330）、台光電（2383）、宣德（5457）、宏捷科（8086）等16檔，8月營收呈現月增、年增雙成長，拉貨動能逐漸增加，法人近一周也積極買超，股價有望隨著業績一起轉強。

近日市場雖有手機需求下滑雜音，但法人預估，下半年蘋果新機型出貨量8,500萬支，總出貨量2.28億支有上修空間。

蘋果四款新的iPhone13，即iPhone 13mini（5.4吋）、13（6.1吋）、13 Pro（6.1吋）和13 Pro Max（6.7吋）。根據各機種與iPhone 12相同起始價假設，凱基投顧預估，新機出貨量預估8,500萬支。

儘管半導體供應吃緊與IC成本上升，但因iPhone 13多數製程與前代相似，蘋果應能有效控制製造成本。iPhone 13的主要升級包括A15 AP（台積電5奈米製程）、驍龍X60基頻晶片、超廣角鏡頭、電池容量加大，及高階機型（Pro和Pro Max）採用LTPO螢幕與幀率（frame rate）升級、瀏海縮小。

iPhone 13亦將充電電路板由軟硬結合板，轉為軟板加上SiP設計，此將節省空間使電池容量擴充。雖規格升級有限，但隨更多國家銷售毫米波機種，預期搭載毫米波iPhone出貨量將大幅增加至5,000～6,000萬支，滲透率上升到60～70％，增進AiP普及率與LCP需求。

由於華為受限於晶片供應，其智慧手機出貨量大幅下滑，而iPhone搶占了多數華為於高階市場份額，蘋果大中華營收比重因而由2020年16.3％，提升至今年上半年的19％。

以今年下半年iPhone 13出貨量預估8,500萬支，加上上半年iPhone出貨量年增36％至1.078億支，蘋果全年出貨量預估應有上升空間。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，蘋果今年秋季發表會將有多款新產品將亮相，包括新款iPhone、iPad、Mac筆電，AirPods等，尤其iPhone12的銷售佳績之後，新款iphone相機有望出現多項更新，加上歐美經濟活動持續復甦之下，今年第四季消費旺季的動能將可期待，蘋概股業績將間接受到激勵，蘋果股價持續創高之下，相關族群包括半導體、PCB與組裝皆可留意。

(時報資訊)

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