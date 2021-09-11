隨著行動網路的全面普及，以及疫情推動企業數位轉型，電子商務產業發展到了一個新顛峰。

據經濟部統計，109年台灣零售業網路銷售額達3,418億元，與108年相較，年增率19％，更占整體零售營業額的8.9％。

疫情期間消費者購物方式由線下轉至線上，促使電商產業跳躍式成長。

其中momo（富邦媒）109年營收年增29.8％，達新以台幣672億元創歷史新高，推升市占率由108年的24.9％增至27.8％，成為109年電商產業市占率成長冠軍。

中華民國無店面零售商業同業公會（以下簡稱：無店面公會）副秘書長塗家興表示，不管是純電商起家或是實體轉型經營電商，由於超過七成的消費者會透過多種通路來購物，而O2O（Online To Offline，線上到線下）或OMO（Online Merge Offline，虛實融合）的整合將會是品牌發展的重點之一。

此外，除了電商平台，Facebook、Instagram、LINE等社群平台將是網路消費者的聚集地，「人潮在哪裡，商機就在哪裡」社群電商也是發展重點之一，再結合網紅、KOL（意見領袖）行銷，或再搭配直播購物等，將帶出「信任經濟」的新經營策略。

若企業才剛要開始經營電商，就可以從社群電商開始，從身邊認識的族群開始經營，一則學習電商經營模式。

二則可以用最低廣告成本開始；之後再到電商平台開店，可以選擇流量較高的電商平台，例如：PChome商店街、Yahoo奇摩超級商城、台灣樂天市場、蝦皮等，這階段可以學習熟悉電商節慶行銷經營的節奏，讓企業知道一年當中的每個節慶時間點，以及操作手法大概策略戰術，例如由經濟部商業司主辦的「中秋團圓歡樂月」網路購物節活動。

然後再加上建置獨立官網，有了獨立官網才能收集到完整的客戶、會員名單及行銷數據，這些數據資料對於未來會員經營、精準行銷將會是重大關鍵。

關於建置獨立官網一般會有兩種選擇，一種是客製化建置，但成本高且建置複雜及製作時間長，另一種是透過網路開店系統，由於是SaaS（Software as a Service，軟體即服務）系統，一開通就可以使用，且會隨著開發者不斷更新，例如：91APP、SHOPLINE、Cyberbiz、meepShop等，一般除了以價格來做選擇的評估標準外，還可以用「金物流串接的完整度」、「操作是否視覺化」、「行銷功能是否足夠」、「系統資安防護是否足夠」等來評估選擇。

此外，透過加入電商公協會也比較容易獲得電商產業的相關訊息，以及尋找到更多合作夥伴，這裡介紹中華民國無店面零售商業同業公會、社團法人台灣電子商務暨創業聯誼協會（TeSA）。

中華民國無店面零售商業同業公會會員涵蓋網路購物、電視購物、行動購物、型錄購物等電子商務平台、供應商、第三方服務商、金流及物流等相關業者。官網：http://www.cnra.org.tw/

社團法人台灣電子商務暨創業聯誼協會（以下簡稱：TeSA協會）臉書社團成員超過6.8萬位，發展至今已成為台灣電商人才培育的大搖籃。官網：https://tesa.waca.ec/

近年來消費者會遇到「一頁式廣告」詐騙的買賣糾紛，該網頁因將商品所有資訊，包括商品介紹、圖片、影像等，都集中在一個頁面而被稱為「一頁式」網頁，並大量透過在臉書下廣告來吸引消費者，因其賣家多在境外，跨境爭議實務處理不易。

因此，在網路購物時，建議大家選擇國內知名或商譽良好的購物網站，並選擇以第三方支付方式付款，較有保障。消費者若遇到商品不符、瑕疵或是根本未訂購，可聯絡賣家或託運單上之寄件人要求退貨退款，也可以向貨運業者反映，請其協助處理退貨退款事宜。

(時報資訊)

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