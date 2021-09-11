東元黃茂雄、黃育仁父子在菱光、東友的經營權之爭，並未隨東元董事改選完成而落幕；其中，鈺叡收購菱光10日為最後收購日，鈺叡表示，待11日與集保中心確認後公布收購狀況。據悉，近來菱光股價上漲、高於收購價，鈺叡近日收購進展可能有限。

鈺叡公開收購菱光在8月20日應賣股數達股權6.78％，達到成就收購案的最低5％門檻，不過近來黃育仁陣營啟動庫藏股策略，菱光股價最高達33.35元，明顯高於鈺叡的29元收購價，推估這段時間鈺叡收購進展有限。鈺叡表示，截止收購後，下周後才會討論未來策略，包括再啟新的收購案或盤上買進，都是可能的方向。

黃茂雄陣營透過鈺叡及安富國際，分別公開收購菱光、東友股權，日前安富國際已收購7.63％東友股權，成為東友前五大股東；而黃育仁也以辦理私募現增、庫藏股，及提高東友、菱光互相持股等方式反制，黃育仁陣營表示，有信心保住兩家公司經營權。

目前菱光的股權結構，東友持股達22.02％、光菱2.98％，再加上庫藏股和鐵粉股東應有近三成；由於上次菱光股東會中臨時動議案，黃育仁陣營股權加上委託書約達76.2％，市場人士指出，若鈺叡收購績效未如預期，短時間黃茂雄及其盟友恐難取得過半優勢，撼動黃育仁在菱光、東友的經營主導權。

菱光今年股東會董事改選中，黃育仁陣營全面取得董事席次，9月17日召開股臨會討論私募現增案；東友則將於9月24日召開股臨會提前改選董事，目前黃育仁、東元公司派在東友董事會中各有八席、三席，黃育仁陣營提足額11席、東元公司派提四席，以目前黃育仁陣掌握股權推估，仍可在董事改選席次上占優勢。

(時報資訊)

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