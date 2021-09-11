統一企業受惠食品本業、統一中控與統一實業挹注成長動能，8月合併營收與累計前八月雙雙成長；而統一超則在疫情陰霾下，8月合併營收衰退近5％，所幸累計前八月營收仍小增1.14％。

統一8月合併營收達419.42億元、較去年同期成長1.77％，累計1～8月合併營收為3,165.92億元，較去年同期成長5.37％。主要因為夏季食品、飲品、奶製品需求旺盛，帶動本業持續增長；加上中國食品需求持續增溫，統一中控8月營收續增長；以及統一實業包材反應鋼價、價格調漲帶動營收增加。法人預期9月營收持續增溫，第三季營收與獲利可望穩定成長。

統一超商8月合併營收215.79億元，較去年同期減少4.67％，累計1～8月合併營收1,721.83億元，較去年同期增長1.14％；統一超指出，疫情影響已趨緩，加上轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一速達、博客來、統一精工等皆較去年同期成長，後市可望恢復成長軌道。

台灣7-ELEVEN布局數位綜效逐季展現，OPEN POINT數位會員平台與多元線上購物模式，藉由「i預購」掌握線上購物商機，「i划算」拓展門市熟客團購網絡，並推出一站式外送平台「OPEN送」，提供「就近買、安全付、安心吃」購物體驗，期能降低疫情干擾。

其中，「i划算」上線一個月便吸引百萬會員加入，至於整合三大外送業者的「OPEN送」，則帶動7-ELEVEN外送訂單量較去年同期倍數成長。

此外，線上「i預購」持續擴大商品結構，引進美容保養及推出開學季主題活動，更與台灣三星合作導入最新旗艦館新機；另因應節令送禮、居家團聚需求，引進排隊名店及品牌聯名禮盒，及頂級肉品生鮮等，整體預購業績較去年同期成長超過60％，均有助業績朝正成長邁進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意