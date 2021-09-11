投入五年效益不彰，群電10日證實進行組織調整，關閉以開發智慧樓宇用馬達為主的動力機械部門，組織調整後約80名員工受影響，將盡力媒合至集團內其他事業單位。由於動力機械部門去年營收在群電占比不到0.1％，對群電營運沒有影響。

很少人知道，台灣電源供應器大廠群電有專門研發、製造馬達的動力機械部門，在8月底、9月初，即有動力機械部門員工之友上爆料公社，透露群電馬達廠大裁員100多人；10日又有員工透過媒體爆料指出，群電無預警結束動力機械部門，連負責動力機械部門的群電技術長黃中明也在失業之列。

對此群電證實已結束動力機械部門，預估實際影響台灣員工人數約80人，將儘量媒合轉任集團內部職缺，資遣亦會依據勞基法從優處理，而在結束動力機械部門後，對公司營運及業績將有正面助益。

群電進一步指出，群電投入智慧樓宇時，認為馬達是智慧樓宇關鍵零組件之一，五年前決定投入研發，每年對該部門投入超過兩億元，可是開發產品廣度不及智慧樓宇所需，因此一直沒有見到成效，因而決定忍痛結束。動力機械部門去年營收占比不到0.1％，對群電營運無重大影響。以去年群電營收348.61億計算，相當於去年動力機械部門營收不到3,486萬元，不過據了解該部門去年營收遠低於2,000萬元。

群電8月營收為33.16億元，月增5.5％、年增7.1％，累計前八月營收達260.67億元、年增18.3％ ，續創同期歷史新高，第三季營收有機會超過百億元、創歷史新高。

(時報資訊)

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