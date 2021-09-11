受惠全球自行車市場買氣持續暢旺，包括巨大、美利達、愛地雅等整車廠，下半年雖然飽受缺料、缺櫃及基期已高等因素影響，惟8月營收依然逆勢成長2％至9％；且自行車雙雄巨大、美利達前八月營收維持兩位數增長力道，營收均創下歷史同期新高。

至於自行車零件廠商桂盟因越南廠受疫情影響減產，8月合併營收6.05億元，年增仍有6.62％的表現；利奇、日馳8月營收分別成長逾35％，前八月合併營收分別成長五成以上，表現相當亮眼。

巨大集團8月合併營收64.6億元、年增1.77％，前八月合併營收553.8億、年增20.17％。巨大集團指出，8月營收成長主要來自捷安特歐洲及美國公司，一般自行車及電動輔助自行車銷售都有成長。

美利達8月合併營收25.72億元、年增8.72％，前八月合併營收突破200億大關達209.36億元、年增17.86％。美利達表示，第三季是中國及歐美等主要市場的傳統旺季，且7月起供料、生產及出口船運漸有改善，中國內銷及台灣廠出口規模均顯著增長；例如美利達台灣廠8月營收21億、年增14.24％，表現出色。

自行車業者指出，今年電動自行車需求翻倍增長，即使積極擴增產能並向上游搶料，市場依然供不應求，雙雄今年生產規模年增約兩成，還是無法滿足客戶端需求；在需求遞延下，2022年自行車市場持續看好。而高毛利的電動自行車，仍是自行車業者獲利成長主要動能。

法人認為，自行車終端需求強勁態勢並未改變，且8月營收持續刷新同期新高，預期隨著供料及船運問題紓解，下半年營運表現可望優於上半年。展望2022年，產業持續受惠庫存回補、電動自行車出口穩定成長，自行車族群營運持續增長依然可期。

(時報資訊)

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