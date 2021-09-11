8月本土疫情趨緩，上市櫃金控公司前八個月獲利創同期新高，反觀中小型銀行營運也持續穩健成長，其中上海商銀前八個月累計營收262.57億元，為同期史上次高紀錄，年成長0.75％；此外，安泰銀行前八個月累計稅前損益19.3億元、創六年新高，年成長二位數的12.01％。

上海商銀前八個月營收續成長，且僅次於2019年創史上最高紀錄的280.97億元，日前出爐的上半年財報，累計稅後淨利95.12億元、年成長7.15％，每股稅後盈餘（EPS）1.63元、年增7.24％。該行今年股東常會通過盈餘分配，每股現金股利1.7元。

上海商銀表示，7月新上任的新董事長李慶言，將持續在穩健經營中創新突破，以創造更卓越的經營績效。業務發展上將以提升數位金融競爭力、提高非利息收益、拓展國際金融為三大核心，推動數位轉型，建置升級資訊新核心系統，建立策略性投資部位，深耕高資產財富管理，推展普惠金融，並擴大國際金融服務版圖，再創獲利佳績。

安泰銀行前八月稅前損益續成長至19.30億元，且上半年財報累計稅後淨利12.28億元、年成長3.11％，EPS為0.63元、年成長3.28％。今年股東常會通過每股配發現金股利0.73元，已連續配息11年。

安泰銀行指出，該行加速推動數位化金融服務，行動戶數續成長、交易量更大增65.9％，對於資安把關則是透過建置SIEM事件監控平台系統，對流量及外部威脅關聯監控，達到堅實資安防護效果。未來業務策略將持續聚焦資金運用、風險管理、收益能力、數位發展及法令遵循五大面向，在風險治理與堅實資本架構下，追求持續穩健成長。

遠東商銀前八個月累計稅前損益22.07億元、年減11.15％，上半年財報累計稅後淨利14.49億元，年減10.28％，EPS為0.42元、年減10.64％。今年股東常會通過配發現金股利0.326元，面對疫情後新常態，遠銀因應金融市場變動性與無法預測性挑戰，設定全力達成長期穩健成長核心策略，今年上半年總資產提前達陣破7,000億元大關，全年目標7,220億元。

(時報資訊)

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