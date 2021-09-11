公司治理的重心，在董事會的有效運作，更是企業價值提升的不二法門！台灣企業含金量最高的電子科技業，最適合強化董事會運作，能為台灣整體及產業經濟帶來高價值的無限延伸。中華公司治理協會10日前往新竹科學園區舉辦「董事會績效評估」專題分享會，由業界模範生的創意電子、星展銀行現身說法，彰顯高效率董事會運作帶來的企業營運佳績，董事成員與有榮焉的欣喜。

此次專題分享會由中華公司治理協會副理事長林火燈致開幕詞。林火燈表示，竹科地區的企業群很不一樣，上市櫃公司多、好公司更多，依據此次經驗分享兩家模範企業的作法，董事會運作能經由外部績效評估，企業競爭力自然加分，更能獲得包括國內外各界的認同，竹科代表的是台灣卓越產業的櫥窗，企業盡力投入自我提升，全球都看得見！

公司治理協會指出，公司治理的重心，在董事會的有效運作；而董事會是否能有效運作，並實質發揮其對經理部門的指導及監督功能，端賴董事會的有效組成與分工、董事長的領導、成員的投入，以及持續的進修學習。為因應上市櫃公司對於董事會評估需求的提升，中華公司治理協會已於2016年3月30日推出「董事會績效評估服務」。

與會分享經驗的星展銀行資深副總經理洪子晏表示，星展銀行（台灣）是台灣金融機構董事會設立內部評鑑的先驅者，儘管只是公開發行公司，沒有法規要求需要這樣做，但早在新加坡星展銀行於2012年在台灣設立子行時，即遵照集團總部的作法，每年都要進行評鑑，且評鑑結果需要回報到總部。

星展銀行（台灣）的董事會運作模式與新加坡總部作法一致，「董事會秘書」即是公司治理事務負責人，洪子晏自開始就扮演這個角色，等同於「公司治理主管」落實六大面向工作：董事成員的組成，董事會相關資訊，董事會運作流程，董事會負責度，董事會旗下各委員會的運作，台灣目前便設有審計委員會，以及整個運作的意見匯整，而且每年按照集團規範設計問卷，發放給董事成員，「最重要的是一定要追回所有問卷！」，洪子晏說，問卷的回卷會做成不具名的總評分，做為董事會運作「弱項」的改善判斷。

雖然公司規模只能算是中型企業，創意電子公司的公司治理標準做到台積電等級！創意電子資深副總經理錢培倫表示，「董事會績效評估」是上自董事長領頭在做、公司政策上一定要執行的事務，「人對了」一切就會遵守規定，這是企業文化形成的可貴，現在公司治理主管為副處長等級帶領包含財務、法遵在內的龐大團隊，公司成員以「自」（發）做到「治」（理），連撰編CSR報告都採上游國際大廠的標準。

(時報資訊)