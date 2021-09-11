台灣金融研訓院10日公布最新台灣金融風險指數（TAIFRI），顯示2021年8月TAIFRI指數99.0，較7月進一步上升0.2，風險並未隨著疫情減緩、金控獲利創新高而有顯著降低。台灣金融研訓院董事長吳中書示警三大因素，包括通膨、縮表和市場動盪，而更大的風險來源是國內外金融市場彼此「傳染與蔓延」，尤其中國大陸市場風險升高，房企財務危機延燒，帶給國內金融市場的傳染效應。

8月TAIFRI指數上升，就組成四大構面來看，第一構面「資產評價壓力」風險自下降0.2至100.4，第二構面「非金融部門的穩定度」風險上升0.4至94.5，第三構面「金融部門的穩定度」風險持平在92.8，第四構面「傳染與蔓延」風險上升0.3至103.9，反映出國內外金融市場難以自外於全球的不確定性。

TAIFRI研究團隊指出，海外市場風險主要升高來源為中國大陸市場，如房地產恆大集團財務危機延燒，中國監理單位為維持市場秩序所進行的干預措施，驟然左右了許多產業的未來發展，更衝擊金融市場的穩定。信用風險方面則因為變種病毒的擴散，美、歐、日以外的亞洲國家信用風險仍明顯偏高。

吳中書表示，台灣因經濟成長不錯，加上半導體業的蓬勃，不會有太多風險，金融業的ROE、ROA均創歷年佳績，穩定性也高，但國際市場有三項需特別關注的風險，包括：一、變種病毒DELTA導致疫情再起，二、通膨現象嚴重，使得歐美表態考慮縮減購債，接下來幾個月就會發生，新興開發中國家已開始升息，市場金流不再一直寬鬆下去；三、資本市場大幅震盪，金融市場受到衝擊。

TAIFRI調查可得知，疫情期間國銀企業放款結構調整得宜，逾放比並未明顯上升，企業信用維持良好，預計第四季中小企業放款將持續成長。國銀資產品質穩健，資本適足率及呆帳覆蓋率表現佳，第四季國銀將聚焦風險性資產結構調整及品質控管，疫情減緩亦有助推動消費金融及財富管理二大業務商機。

(時報資訊)