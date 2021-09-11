中租-KY除了租賃業之外，新業務─綠電業務大增、全民電廠太陽板認購踴躍，另「零卡分期」業務爆量，使得該控股前八月營收高達466.50億元，較去年同期成長逾二成。

中租控股各項業務今年來呈現大幅成長，旗下全民電廠太陽能板銷售今年來銷售幾乎快速銷售一空，9日再推出第22案彰化大城廠共1,192片太陽能板一樣在2小時內完銷；另受疫情影響，台灣積極發展的「零卡分期」業務同樣爆量。

根據中租控股公告，8月營收為61.54億元，較去年同期50.9億元，成長率近21％；前八月累計營收達466.5億元，較去年同期383.55億元，成長率更來到21.63％。

中租控股近年除原本租賃事業在台灣、大陸及東協持續開花結果，近幾年中租控股更持續發展其他業務，首先即是綠能事業，在經過幾年用心耕耘下，中租控股已是台灣的最大太陽能廠，目前有近2,460個電廠。另外一個具潛力的業務即是「零卡分期」。中租控股董事長陳鳳龍在日前法說會上即提到今年中租零卡分期的營業目標是「200億元」，在國外也相當流行「零卡分期」，也有一個很炫的名詞稱「後支付」，看似新，實際是舊，因為中租控股在零卡分期已經營了20年，也建立了核心的競爭力。

陳鳳龍表示，這些年來中租累積了非常多特約商店及客戶，但之前營業模式都是「一次式」，當客戶分期付完這商品金額之後，中租和客戶就不會有業務往來，但是目前中租正大量去推展客戶及特約商店，建立電商的消費場景，透過數位行銷單位去導流及導客，客戶消費額增加後，中租即可這「後支付」營業模式賺取更多的融資利息，即使是一次性的小額支付，中租也可以賺到交易手續費。

陳鳳龍進一步指出，經中租研究分析，東協國家在零卡分期有相當大潛力市場，未來零卡交易將可以在東協複製，是中租未來業務成長的重要發展策略。

(時報資訊)

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