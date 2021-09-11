歐洲央行議息，維持利率不變。此外，歐洲央行宣布調整緊急抗疫買債計劃的買債速度，至稍低於過去數季水平，但整體買債規模不變。歐洲央行總裁拉加德表示，預計年底前經濟活動將回復到疫情前水平，並指出不少通膨的因素都只屬暫時。事實上，在通膨升高下，歐洲央行面對如德國等部分成員國的壓力，然而歐洲各國經濟情況不一，預期歐洲央行貨幣正常化過程將十分緩慢。

美國聯準會褐皮書表示，由於新冠肺炎變異病毒新感染病例增加，美國經濟增長在8月略有放緩。此外，由於資源普遍短缺，價格壓力繼續存在；部分地區企業預計未來幾個月銷售價格將大幅上漲。另外，紐約聯儲銀行總裁威廉斯表示，就業數據目前仍未符合聯準會減少買債門檻。但威廉斯補充，假設經濟繼續好轉，年底前可望放緩買債步伐。紐約聯儲是聯準會核心成員，言論反映聯準會9月會議不會縮減買債。

美國10年期公債殖利率於7月中至8月初，曾兩度下試1.1％水準。然而近期殖利率回穩，過去一個月於1.25％～1.38％間震盪。事實上，雖然疫情令美國經濟增長放緩，但褐皮書指出，企業準備漲價將成本轉嫁客戶，加上薪酬升幅亦有加快跡象，通膨將成為未來關注點。因此盡管最近避免險情緒升溫，10年期公債殖利率再次回落，但整體反覆震盪向上走勢未變。投資者需留意利率變動對美元及美股影響。

由於新冠肺炎新增感染個案仍處較高水準，部分行業例如餐飲及旅遊等受影響，美國2021年第三及第四季經濟增長預測被調低。此外，美股累積顯著升幅，估值上升；加上聯準會年底前將減少買債，不少大型機構均下調美股的短期展望。美股短期投資情緒似有轉弱傾向，標普500指數主要支持於50天平均線（4,524點）。

大陸成立北京證券交易所，堅持服務創新型中小企的定位，使中小企未來較易得到股本融資支持。其實，大陸官方的反壟斷及共同富裕概念，均是避免將財富及資源過份側重於少數人及企業手上。大陸進一步改革資本市場，反映重視股本融資的作用。再加上限制炒房，有利資金流入股市。A股市場近期回暖，單日成交維持於人民幣1兆元以上。預計A股市場短期仍將持穩，暫以類股輪動為主。

中共中央宣布全面深化前海合作區改革開放方案，加快科技發展體制機制改革創新，創新合作區治理模式；方案並支持將國家擴大金融業對外開放的政策措施在前海合作區落地實施，在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用等領域先行先試。預計未來會有更多推動人民幣國際化及大灣區金融市場進一步融合的措施。香港金融市場及企業將受益。

美股近日走勢回落影響全球股市氣氛，再加上持續對國內互聯網股的調控憂慮，港股周中一度回落至25,600點。

近期中國推出多項方案，包括前海合作區、橫琴、北京交易所等，以及高層強調支持民企及外資，反映中央將繼續透過改革開放支持經濟增長。再加上美國總統拜登與中國國家主席習近平10日通話，亦有利市場氣氛。預期恒指短線維持區間震盪，支持位於25,600點。

香港宣布來港易計劃，中國大陸和澳門的非香港居民可以進入香港而無需接受隔離。在新計劃下，每年最多共有70萬非香港居民訪港，初期可能不會對實際零售額產生太大影響。不過，預計來港易的配額和其他現有中港的跨境旅行管制將逐漸放寬。預計2022年訪港陸客將明顯回升。此外，近期的消費券計劃將在2021年下半年提振香港零售業，有利零售和商場。

(時報資訊)