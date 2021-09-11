2021年3月宣布投入智慧電動車領域的大陸品牌手機大廠小米展露決心，大打閃電戰，預計三年內造出汽車產品，同時也祭出翻倍薪酬挖角人才，撼動大陸汽車業界。

36氪10日報導，小米近期大動作誓言要突破汽車紅海，有供應鏈知情人士表示，小米CEO雷軍喊出「三年出車，第一年賣10萬台」的目標，規劃2024年推出首款汽車產品，隨後三年總銷量要達90萬輛。

為了支撐造車速度必須有龐大團隊，報導稱，小米此前斥資8千萬美元收購自駕團隊Deepmotion，直接輸入逾30名技術人才進入小米自駕團隊，使其陣容擴增至150人。

第一財經報導，小米也在整車領域祭出高薪招人，在行業平均薪資人民幣（下同）2萬、3萬元的職缺中，小米直接開出3萬至6萬元、每年發14個月薪水的待遇。

報導引述業內工程師說法表示，在小米同職位薪水卻能較前公司翻倍，不少人都很心動。其實這半年許多大廠入局汽車產業，業內流動早已相當頻繁，先前如蔚來、小鵬等新造車玩家也是開出高薪酬搶人，只是如今小米讓汽車人才爭奪的緊張程度再次升級，行業也關注傳統車企會否因此受到衝擊。

其實，不僅小米，還有百度與吉利合資的集度汽車，其招聘的市場相關職位在薪水待遇也沒有明確的上限，並專注吸引優秀人才。業內有不少觀點認為，小米、百度等發展多年的公司，比之前剛崛起、前景不明的蔚來、小鵬等更使人安心，可能也助推相關人才的流動。

獵聘大數據數據顯示，大陸新能源汽車領域在2021上半年新開出的職缺，較2020年同期成長94.54％，反映該行業人才缺口持續擴大，對新型人才的需求也不斷提升。

(時報資訊)