在上證指數創六年新高之際，帶動融資融券（兩融）使用量飆升。據上海和深圳交易所數據顯示，截至9月9日，滬深兩市「兩融」餘額為人民幣（下同）1.91兆元，創下六年來新高。

上證指數10日收漲0.27％至3,703點，創六年新高，近一個月來累計上漲4.83％。滬深兩市10日合計成交額達到1.54兆元，為連續第38個交易日成交額破兆元。

證券時報10日報導，截至9月9日，滬深兩市「兩融」餘額為1.91兆元，日增91.1億元。其中，兩市融資餘額1.7兆元，日增87.99億元；兩市融券餘額1,722.3億元，日增3.11億元。

報導稱，9日滬深兩市共1,139檔個股有融資資金淨買入，59檔股票融資淨買入額占總成交金額比例逾10％。其中，冀中能源、捷強裝備、博眾精工排名前三，占比分別為34.5％、31.6％、26.43％。從融資資金淨買入金額來看，9日兩市共35檔個股淨買入金額超過億元。其中，海通證券、紫金礦業、隆基股份排名前三，買入金額分別為4.99億元、3.56億元、3.28億元。

另據上海證券報報導，滬深兩市融資餘額增長仍是推動「兩融」餘額擴張的主因。自9月以來，隨著A股走勢轉強，股指再創階段新高，融資資金進場節奏再度加快。9月以來七個交易日內，融資餘額累計增長329.7億元。

隨滬深兩市兩融餘額規模持續擴張，市場也出現「槓桿資金集中進場，帶動A股日成交額連續破兆元」的觀點。

對此，安信證券策略團隊指出，目前兩市「兩融」資金雖不斷增長，但交易額比例仍處於正常範圍內，其對近幾個月來A股日成交額連續破兆元的「貢獻度」有限。

中信證券策略分析師李世豪表示，8月份A股部分場內槓桿指標呈走勢平緩甚至下滑態勢。例如，8月市場整體的槓桿資金成交貢獻率，已從7月的11.6％下滑至9.9％，這是4月以來槓桿資金成交量占總成交量的比例首次低於10％，說明投資者整體增加槓桿意願並未提升。

(時報資訊)