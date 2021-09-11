中國人民銀行前行長、中國金融學會會長周小川10日出席2021中國（北京）數位金融論壇表示，當前數位經濟的新模式和新業態層出不窮，覆蓋面不斷拓展，民眾對線上金融服務的需求日益旺盛，但同樣也面臨挑戰。大陸在鼓勵數位金融發展的同時，還應堅持金融服務業持牌經營的原則。

新浪財經報導，近期大陸政府加強整治金融平台業者，引發市場震撼。

周小川在論壇上表示，數位金融雖為金融消費者帶來便利，卻也催生出不少問題，包括部分平台科技公司利用數位金融創新的口號，在違背合規性、正當性和風險控管的條件下，透過網際網路管道展開金融業務，這恐將帶來公平競爭的問題與金融穩定方面的風險。

周小川強調，在鼓勵數位金融發展的同時，應該堅持金融服務業持牌經營的原則，並落實資本充實、抗風險能力、專業人員以及對規則的瞭解等持牌基本條件。

他指出，在數據治理方面，大陸要透過制度創新與技術創新雙管齊下，防止壟斷和資本無序擴充。當前應落實新推出的個人資訊保護相關法規，另有許多規則需要進一步深化，尤其是在獲取、儲存、買賣、蒐集資訊，以及其他相關應用方面，需要制定更詳細的實施細則。

此外，還應考慮降低新技術運行帶來的洗錢、恐怖融資等風險。周小川援引反洗錢為例指出，近年來傳統的監管手段已不足以應對日趨復雜的洗錢活動，應強化監管科技應用。積極利用大數據、人工智慧、雲端計算等技術豐富金融監管手段，提升跨行業、跨市場交叉風險的甄別、防範和化解能力。

周小川並建議，大陸應加強國際合作，同時強化與境外監管機構的交流合作，在反壟斷、資訊治理和消費者保護等方面加強協調。另外，大陸可在國際合作中積極參與國際規則的討論和研究，也為數位人民幣的發展爭取良好的國際環境。

(時報資訊)