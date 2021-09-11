大陸國家糧食和物資儲備局9日晚間宣布，經大陸國務院批准，將首次以輪換方式分期分批組織投放國家儲備原油。本次投放主要針對大陸煉化一體化企業，以用於減輕生產型企業的原物料價格上漲壓力。

證券日報10日引述公告指出，實施國家石油儲備常態化輪換，為發揮儲備市場調節作用的重要途徑，透過公開競價銷售向市場投放國家儲備原油，將可穩定大陸市場供需，進而保障國家能源安全。

另據路透報導，大陸在能源成本飆升之際，端出投放國家石油儲備措施，原因在於今年除了石油之外，煤炭和天然氣價也大幅上漲，導致大陸部分省份出現電力短缺情形，並使工廠出現減產情況。

大陸國家統計局數據顯示，2021年8月，大陸石油和天然氣開採業價格年增41.3％，年內前8個月價格年增31.2％。此外，8月份石油、煤炭及其他燃料加工業價格年增達35.3％，前八個月則年增19.7％。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，2021年以來，大陸受低基數和供需緊平衡影響，原油、煤炭等能源價格持續上漲，為中下游產業造成較大的成本壓力，因此投放國家石油儲備將發揮重要的市場調節以及「保供穩價」的作用。

Energy Aspects數據則顯示，大陸是世界上最大的石油進口國，在過去十年建立2.2億桶的龐大石油儲備。但有別於戰略石油儲備通常應用在供應中斷和戰爭期間，大陸則願意利用國內儲備石油來影響市場。

報導指出，大陸生產者物價指數（PPI）8月份年增率飆升至13年高點，另一方面，颶風艾達也導致美國部分原油停產，影響對中國石化的供應量。面對油價壓力，大陸和美國這兩個全球最大的能源消費國，油價「紅線」應為每桶70至75美元。

(時報資訊)