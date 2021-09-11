原本市場傳言無望在今年9月發表的Apple Watch 7出現逆轉，知名蘋果分析師郭明錤在報告中指出，蘋果已解決該產品面板模組品質問題，而且大陸代工廠立訊將在9月中下旬大量出貨，相關業務第四季利潤將大增超越市場預期。

根據新浪財經報導，此前市場猜測Apple Watch 7由於面板設計複雜，將可能無法如期發表，立訊相關業務恐營收低於預期，使其股價在8月底大跌，一度跌破人民幣35元。

立訊精密股價10日午後原本跌逾0.6％，但尾盤受相關利多消息帶動，股價直線上揚轉漲，收盤漲1.92％，報36.02元。

天風國際分析師郭明錤10日發表報告指出，蘋果已解決Apple Watch 7的面板問題，立訊正增加與複製產線，預計在9月中下旬可大量出貨，並看好該產品2021年出貨1,400萬至1,600萬支，帶動全部Apple Watch在年內出貨大增至4,000萬至4,500萬支。

該報告表示，受到大量出貨帶動，立訊的Apple Watch業務在今年第四季利潤可望大增，預計單季就能明顯超越2021年前三季利潤總和，超越市場預期。

郭明錤表示，市場擔憂Apple Watch 7生產遇阻與立訊的生產能力有關，但據其調查，主要問題在上游零組件端，故不影響蘋果與立訊的合作關係，立訊此次占該產品訂單比重約70％，且出貨時程將早於鴻海。

在新產品帶動下，立訊有望進補至2022年。

郭明錤表示，此次Apple Watch 7量產時程約遞延二周，故少部分需求將延後至2022年首季，有利立訊營運動能，預料立訊2022年該業務利潤將有明顯成長。

郭明錤表示並且預估，在蘋果降低面板模組風險考量下，立訊2022年將會繼續成為Apple Watch 8主要供應商，加上AirPods也因健康管理功能提升出貨，立訊將會被堪稱是蘋果健康管理硬體的最大受益者。

(時報資訊)

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