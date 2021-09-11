中國人民銀行10日公布，8月份人民幣貸款增加1.22兆元，比去年同期少增631億元。社會融資規模增量為2.96兆元，月底廣義貨幣總計數（M2）年增8.2％，較上月回落0.1個百分點。貸款和M2也雙雙仍弱於預期。

和7月份比，數據顯示8月份人民幣貸款小幅增加，社融增量激增1.8倍，不過M2繼續回落，是四個月以來最低。至於M1則增長4.2％，較上月回落0.7個百分點。

針對貸款和M2也雙雙弱於預期，分析指出，顯見大陸在出現局部疫情重現以及水災之後，經濟復甦受到衝擊，大陸的銀行業正加大力度支持實體經濟，惟因大宗商品價格持續大漲，將抑制政策過於寬鬆。

今年以來，大陸經濟成長總體穩定，上半年GDP成長12.7％，兩年平均增長5.3％，其中第二季增長7.9％，兩年平均增長5.5％，較第一季度加快0.5個百分點。

不過，7月份人民幣貸款增加1.08兆元，社會融資規模增量為1.06兆元，M2年成長8.3％，數據全線回落，且以月來看，貸款急降49％，創去年10月份以來的新低，社融增量更大降71％，創去年2月份以來的新低。

由於人行在7月降準，理應帶動銀行的放貸意願、增強銀行的放貸能力，但7月信貸新增幅度仍然弱於預期，且存在較為明顯的票據衝量現象，反映出短期內金融供給與需求不平衡，企業融資需求不夠強勁，引發市場及其決策層高度關注。

在7月相關數據回落後，8月社融增量按年大幅增加。其中8月社會融資規模增量為人民幣2.96兆元，略高於市場預期，較上月的1.06兆元大幅增加。具體來看，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.27兆元，按年少增1,488億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加347億元，按年少增50億元。政府債券淨融資9,738億元，按年少4,050億元。

(時報資訊)