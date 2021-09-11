不敵亞洲對手，美國福特汽車9日宣布將停止在印度生產汽車，此舉將導致數以千計的工人失業。過去十年來福特在印度累計營運虧損逾20億美元，未來以進口取代在當地生產，而且只專注於高階車款和電動車等利基市場。此舉對印度莫迪政府不啻一記打擊。

不到一年前，福特汽車才宣布關閉巴西三座工廠，如今又再關閉印度兩座廠，再度在新興市場遭遇挫敗。

福特執行長法利（Jim Farley）說，停止在印度生產汽車是一個艱難但必要的行動，這才能讓公司擁有可長期維持獲利能力的事業，把資金調配到具成長性和能創造價值的正確領域之中。

他說，儘管福特過去十年來大舉投資印度，但累計龐大營運虧損，當地新車需求又遠低於公司預測。

福特已著手停止在印度生產那些供應當地銷售的汽車，估計會花約一年時間來完全停止在印度的生產運作。

像在薩納恩德（Sanand）的汽車與引擎組裝的生產作業將在第四季停止運作，約3,000名工人會因此失業。在清奈雇用約5,000人生產汽車與引擎的廠房運作，將在明年第二季底結束。

但福特在印度的零件服務與維修保養等支援將繼續運作。公司強調其在印度的工程、技術與業務等部門將繼續經營，以支援其目前的印度客戶。

法利強調公司會繼續照顧其在印度的重要客戶，並跟當地長期支持福特的經銷商緊密合作。

停止在印度生產汽車，不代表福特完全放棄這個市場，但未來將只會在印度專注於銷售像野馬等高階車款、油電車和純電動車等利基型產品。福特將透過進口來供應印度市場需求。

目前福特會致力出清其在印度的Figo、Aspire、Freestyle、EcoSport和Endeavour等中低價位車款的庫存。

福特預期退出印度製造的決定，會產生約20億美元的稅前特定項目支出。估計今年這方面支出達6億美元，明年約12億美元，然後在接下來幾年分攤剩下來的支出。

(時報資訊)