莫德納（Moderna）宣布正在開發一款預防新冠病毒和季節性流感的二合一疫苗。這也是繼諾瓦瓦克斯（Novavax）之後又一家廠商投入此類混合疫苗的研發。

　受此激勵，莫德納9日（周四）股價大漲7.81％，收在455.92美元，周五早盤續升1.37％。該公司今年股價狂飆逾三倍。

　莫德納宣布正在研發結合新冠病毒疫苗以及流感疫苗的單劑疫苗，代號「mRNA-1073」。執行長班塞爾（Stephane Bancel）聲明中表示，「我們今日宣布新型呼吸道疫苗計畫已邁開第一步，正在發展結合新冠病毒加強劑與流感加強劑的單劑疫苗。」

　班塞爾提到，該公司優先任務是研發泛呼吸道（pan-respiratory）的加強劑疫苗，「倘若我們能讓高效的泛呼吸道疫苗加強劑推至市場，這是非常大的機會」。

　他強調，「相信莫德納面對此重要的新商機，將成市場領導者。」

　投資機構Oppenheimer分析師辛格（Hartaj Singh）表示，莫德納在未來6到12個月內可開始混合疫苗臨床試驗，對投資者而言是一大驚喜。現在的問題在於疫情結束後，莫德納疫苗銷售情況以及擴大市場的能力。

　莫德納周四亦表示，正在開發兒童用、結合呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus，RSV）疫苗與人類間質肺炎病毒（Human metapneumovirus，hMPV）的疫苗，代號為「mRNA-1365」。

　莫德納新冠病毒疫苗自去年12月獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權後，帶動業績一飛沖天，光是今年營收估計達201億美元。根據美國疾病管制中心（CDC）資料，美國民眾已施打逾1.47億劑的莫德納疫苗。

(時報資訊)

#莫德納 #疫苗 #新冠肺炎 #流感 #股價

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