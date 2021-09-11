社群龍頭臉書9日推出首款智慧型眼鏡，由執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）親自上場打廣告宣傳。此產品由臉書與雷朋（Ray-Ban）眼鏡生產商EssilorLuxottica合作開發，可用於接聽電話、播放音樂、拍照錄影並上傳分享，售價299美元起跳。

臉書周四成為最新一家跨足智慧眼鏡領域的科技巨擘，該公司希望新產品能獲得消費者青睞並打入市場主流，逆轉谷歌七年前與Snap 五年前推出同樣產品未能一炮而紅的失敗經驗。

為了宣傳智慧眼鏡，祖克伯親自試用眼鏡拍照並上傳內容，同時拍攝滑水影片介紹產品功能。他表示：「我們一直相信，眼鏡將成為打造下一個運算平台的重要部分。」

這款智慧眼鏡名為「Ray-Ban Stories」，外觀與一般雷朋眼鏡並無太大差異、重量略重5公克。眼鏡內建兩個500萬畫素鏡頭、可用於接聽電話的揚聲器與麥克風，以及可儲存500張照片的記憶體容量。

用戶只要按壓眼鏡右側按鈕便可拍照或錄影片，右側另有觸控區，可用來調節音量與控制語音助理。當相機開啟時，Led燈會亮起，提醒周遭的人正在拍攝。

使用者可利用搭配程式Facebook View將影像上傳至臉書與Instagram等社交平台。該產品附有一個充電眼鏡盒。至於外界最在乎的個資外洩問題，臉書表示未經用戶同意不會私自使用數據，也不會進行客製化廣告投放。

臉書智慧眼鏡9日起將於全球六國開賣，包括美國、加拿大、英國、愛爾蘭、義大利與澳洲。

臉書先前也曾推出其他硬體裝置，但市場反應不如預期，例如虛擬實境頭套Oculus Quest與Portal視訊聊天設備。臉書近年來砸下重金投資虛擬與擴增實境技術，儘管此次智慧眼鏡並未具備擴增實境功能，但該公司認為這已經是重要里程碑。

(時報資訊)