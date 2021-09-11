亞馬遜為了深入客廳及智慧居家裝置市場，首度推出自有品牌電視，分為高階的Amazon Fire TV Omni Series及入門的Amazon Fire TV 4-Series兩系列，價格自369.99至1,099.99美元不等，10月在亞馬遜官網及百思買通路開賣。

亞馬遜9日發表Omni Series系列電視價格自409.99美元起跳，有43吋、50吋、55吋、65吋及75吋共五種尺寸，其中最大尺寸價格1,099.99美元。4-Series系列有43吋、50吋及55吋共三種尺寸，價格自369.99至519.99美元不等。

上述兩大系列都內建Alexa語音助理，除了播放電視節目之外，還能像亞馬遜其他智慧居家裝置一樣播放音樂、查即時氣象、控制其他智慧家電。假設用戶家中裝有智慧監控攝影機，還能在看電視的同時透過電視螢幕看到監控畫面。

Omni Series主打遠距語音遙控功能，即便在電視關閉的狀態下，只要用戶呼叫Alexa就能自動開啟電視，無論在家中任何角落都能透過語音遙控電視。Omni Series全系列皆支援4K高畫質影片及杜比Digital Plus音訊，還能加裝攝影鏡頭進行Zoom視訊通話。

亞馬遜自2011年推出Fire TV作業系統後，便一步步深入客廳，多年來陸續推出機上盒及電視棒等多款裝置。2018年起亞馬遜和東芝及百思買品牌Insignia合作推出內建Fire TV作業系統的電視，這回首度推出自有品牌電視。

Loup Ventures分析師蒙斯特（Gene Munster）表示，亞馬遜推出自有品牌電視符合近年硬體裝置發展策略，凡是消費者日常生活中長時間使用的裝置都不放過。

亞馬遜強調自有品牌電視不影響亞馬遜與其他電視製造商的合作關係，並在9日推出亞馬遜與東芝、Pioneer合作的電視新品。此外，亞馬遜Fire TV電視棒也在9日推出新款Stick 4K Max，售價54.99美元。

(時報資訊)