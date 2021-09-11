雙北校園接連傳出疫情，疫情警戒是否升為三級引發關注。行政院長蘇貞昌10日表示，長榮機師染疫案已穩定下來，新北幼兒園群聚案也沒有擴大，目前沒有疫情警戒升三級條件。疫情中心指揮官陳時中也指出，疫情沒有持續惡化。

這波疫情是主要是由桃園機師群聚感染、新北幼兒園群聚感染引起，陳時中表示，桃園機師部分「都控制住了」。而新北幼兒園部分，截至目前接觸者採檢結果都是陰性，不過，由於還有部分檢驗結果還沒有出爐，因此，他不敢說新北的疫情已控制住，但至少沒有惡化，因為這兩天都沒有新增直接接觸者確診，累計個案數仍維持在27例。

蘇貞昌10日視察雲林縣漢光合作社蔬果採收及包裝作業接受媒體訪問時表示，世界疫情來勢洶洶，台灣因為民眾配合政府做得很好，疫情相對非常穩定。

蘇揆強調，長榮機師染疫案已穩定下來，新北幼兒園群聚案也沒有擴大，這幾天都只有個案，感謝民眾配合，疫情漸漸趨緩，希望大家繼續努力，不能掉以輕心，隨時注意，而疫情警戒目前沒有升級條件。

因Delta變種病獨入侵，各界關心疫苗的到貨量，陳時中指出，由指揮中心採購的1,000萬劑AZ疫苗中，10日再到貨45.8萬劑，總計到貨量為372.7萬劑，截至目前國內疫苗的現貨量，陳時中說，加上到貨的45.8萬劑，AZ總計還有132萬劑，BNT疫苗則有184萬劑，高端剩約10萬劑，至於莫德納，他說：「到了，就會講。」目前疫苗覆蓋率人口比為46.62％，劑次比為50.96％。

(時報資訊)