立法院朝野協商10日達成共識17日開議，並邀請行政院長蘇貞昌先就3+11、疫苗接種及1,600億元紓困振興追加預算案進行三大專案報告並備詢，24日才進行施政總質，朝野已將攻防焦點優先鎖定防疫與振興五倍券。

立法院長游錫堃10日召集朝野黨團協商第10屆第四會期開議日，在野黨團希望儘早開議，一度拋出14日開議想法，但民進黨團傾向17日開議，最後達成17日開議共識。17日當天將邀請蘇貞昌進行3+11專案報告並備質詢，22日進行疫苗接種專案報告並備質質詢，23日則就紓困振興追加預算案專案報告並備質詢。

對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院尊重立院朝野協商的決定。行政院這次是第四次追加紓困振興特別預算，在1,600億元中，振興預算1,273億元，主要是五倍券1,206.9億元和各部會加碼券66億元，防治經費189億元，紓困經費138億元，已列立院本會期最優先法案。

依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，紓困振興特別預算總額上限為8,400億元，期限是到明年6月30日，這次追加預算後，8,400億元額度已用罄。對於近期疫情再起，未來是否會因應疫情變化再提出追加預算，行政院主計長朱澤民9日曾表示，目前沒有再追加特別預算的打算，未來如果有這樣需求，必須先提出紓困振興特別條例修法。

協商過程中，國民黨團要求，由於國籍航空機組員「3+11」決策過程至今尚未釐清、疫苗接種進度落後，要求蘇貞昌在立法院向全國人民道歉，才可進行專案報告。國民黨團指出，除了蘇貞昌先道歉，行政部門應就「3+11」決策過程釐清和疫苗施打採購進行專案報告，並成立有關振興券成效、疫苗採購調閱小組及監督台鐵改革的院級委員會。

對國民黨團要求，民進黨團總召柯建銘表示，不道歉就不讓蘇貞昌上台報告，這不應是開議的前提，請朝野黨團三思，至於專案報告則可討論。

(時報資訊)