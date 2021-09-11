針對政府政「只給振興不再紓困」，旅行社面臨存續關頭危機，決定派代表於12日上午赴交通部、疾管署與行政院陳情，並提出「謝謝振興、更要紓困」與「加入國際疫苗護照，國境開放重啟爐灶」兩大訴求，籲請政府救救觀光產業界，一起度過難關 。

台灣觀光產業自救會召集人陳怡璇表示，新冠肺炎疫情肆虐至今超過550天，觀光產業近200萬工作人員在去年2月被下令停止辦理出國旅行團及外國人入境業務，旅行社遵守政府政策退團、退費，並感謝政府去年4月起紓困四成薪資補助，產業方得以跌跌撞撞維持到今年的7月。

陳怡璇表示，政府雖補助四成薪資，但旅行社老闆仍支付了六成薪資加20％勞健保退休金，以延續產業的命脈，但如今政府政策改變「只給振興不再紓困」，引起所有觀光產業的恐懼，故呼籲政府有關單位「給振興、更要紓困」。

她指出，進入後疫情時代，世界認可的 「疫苗護照」勢將成為必要的選項，也是台灣觀光產業的出路。台灣疫苗不足，有能力的人，可以出國施打疫苗，也算是減少台灣疫苗不足的壓力，政府應給予補貼與尊重。而為觀光產業生計，台灣觀光產業自救會將向政府陳情並提出二大訴求。

陳怡璇表示，過去20個月觀光局了解到旅行產業的困境，參考世界對旅行產業的紓困補貼，提供在職員工四成薪資的補助，確實讓旅行產業存活下來，8月31日業者亦再獲觀光局再爭取一個月的四成薪資補助，業界懇請交通部能明確的同意，在國境開放前，四成薪資補助能維持不變。

為了防疫，世界各國嚴守國境影響國際觀光產業， 陳怡璇表示，國際間推出疫苗護照是未來趨勢，歐、日都將推行相關證照，觀光旅行業者呼籲政府未來放寬持疫苗護照來台外籍人士檢疫措施，國人出境能接軌國際防疫規定。由於目前防疫指揮中心並沒有針對打過疫苗者開放或放寬檢疫措施，世界衛生組織（WHO）建議可透過雙邊協議互相認可，陳怡璇表示，中央曾回應已積極研擬製作本國疫苗護照，但業界想想問的是到底多積極？什麼時候可以好，而這一切措施決定產業界復甦時間，當世界再度開放，台灣觀光產業才能有生機。

(時報資訊)