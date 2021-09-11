根據12家美國地區聯準銀行提交的資料顯示，達拉斯與波士頓聯準銀行兩名總裁去年都積極投資股票，引發是否涉及利益衝突疑慮。為消除外界質疑，兩人已表態會在9月底前出清所有股票部位，而且任內不再交易股票。

達拉斯聯準銀行日前揭露總裁卡普蘭(Robert Kaplan)在2020年曾進行數百萬美元的股票交易與其他投資，另外波士頓聯準銀行的文件顯示，總裁羅森格倫(Eric Rosengren)在去年也是主動交易者，雖然相對於卡普蘭的交易、規模較小。

不過在兩人的交易行為一曝光後，也引發外界抨擊此舉已經涉及利益衝突。為了平息眾怒，卡普蘭與羅森格羅周四（9日）辯稱他們的作為雖然符合聯準會的道德規範，但為了消除外界的疑慮，兩人決定將在9月30日前脫售全數股票。

根據銀行文件顯示，卡普蘭去年曾進行多筆價值逾百萬美元的投資交易，是相當活絡的交易者，持股包括蘋果、臉書與雪佛龍等。然而曾在高盛集團任職的卡普蘭從2015年接下達斯拉聯準銀行總裁直到去年這段期間，曾有過多筆大規模投資交易，金額都超過100萬美元。

雖然達拉斯聯準銀行發言人聲稱，卡普蘭的交易均經過銀行法務主管的審查和批准，不過專門研究聯準會結構的賓州大學教授康堤布朗（Peter Conti-Brown）認為，卡普蘭的交易應被視為「醜聞」，就本質上而言，已經涉及利益衝突。

(時報資訊)