美國PPI年增率(未經調整) 美國通膨飆升仍無緩和跡象。勞工部周五公布數據指出，8月生產者物價指數(PPI)較前一個月上揚0.7％，較去年同期更暴漲8.3％，再創2010年11月有此紀錄以來最大年增幅，顯示供應鏈瓶頸與疫後強勁需求推高通膨的局面可能還會持續一段時日。

由於8月PPI月增幅僅0.7％，漲幅較7月的1.0％縮小，加上拜登公布嚴格的疫苗接種政策有助於抗疫，激勵美股跳空開高，不過隨後即反轉向下，不僅吐光漲幅，三大指數全數翻黑，道瓊指數上下震盪275點。

勞工部表示，與去年同期相較，8月PPI跳漲8.3％，高於7月的7.8％，再創2010年11月開始此項項統計以來最大年增幅。

與前一個月相較，8月PPI揚升0.7％，雖高於華爾街預期的0.6％，但低於7月的1.0％；此外，扣除波動較大的食品與能源項目後的核心PPI月增幅也從7月的0.9％，降到8月的0.3％。

經濟學家最近已開始討論躉售端通膨可能即將觸頂，今年前七個月PPI平均月增幅為0.9％，8月的月增幅已低於前七個月的平均值。

不過，與去年同期相較，8月核心PPI還是跳增6.3％，高於7月的6.1％，創2014年8月以來最大增幅。

8月貿易服務價格較前一個月上漲1.5％，其中運輸與倉儲價格飆漲2.8％。8月生產端通膨有約三分之一來自於健康、美容與光學產品，該類產品價格單月暴漲7.8％。

市場對於通膨不斷飆升感到憂心忡忡，尤其是疫後經濟解封需求強勁復甦之際，供應鏈瓶頸問題連環爆，多項原物料出現短缺，運費更是一路狂飆。

聯準會(Fed)官員一再強調，通膨飆升壓力只是暫時性，不用多久就會放緩，沒想到相關數據始終居高不下。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)周五警告，高通膨的時間可能會比多數人預期還要來得長，「我的看法是今年都將維持於高檔，明年才會開始下滑。」

(時報資訊)