經濟部10日再添5家企業共斥資近140億擴大投資台灣，其中，台商回台方案的緯創資通，計劃投資111億於新竹國際AI智慧園區興建廠房，增設AI、5G、伺服器、運算產品等產線，估帶來近3千名就業機會。

投資台灣事務所表示，緯創是ICT產業領導廠商，專注於資訊及通訊產品開發、製造及服務，近年來也提供技術服務平台與解決方案，涵蓋教育、醫療與企業服務等領域，在全球擁有12個製造基地、10個研發中心與14個客服中心。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引991家企業超過1兆3,359億元投資，預估創造11萬3,405個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有222家台商投資約8,501億元，創造7萬2,419個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引656家中小企業投資約2,762億元，帶來2萬5,233個本國就業機會，後續尚有48企業排隊待審。

另外，中小企業方案有大環淨生物科技材料、鎧暘科技、勝豐達及日統汽車客運等，其中大環淨生物科技材料與鎧暘科技都以破10億元的金額新建廠房。大環淨生物科技材料為四維創新材料的子公司，由於各國陸續頒布限塑政策，看好未來生分解材料發展，計劃投入近11億在桃園海湖建廠，將增多條生分解材料生產線。

鎧暘科技則是為實現成本優化與產品多樣化之目標，計劃在台南科技工業區興建廠房，並增設光阻劑之智慧化產線，同時導入雲端管理系統、智慧倉儲及物料系統，提升製造實力持續以自有品牌「TopGiga」行銷國際，估算投入金額為11.5億元。

(時報資訊)

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