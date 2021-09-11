近日國際鎳價飆漲，每公噸突破2萬美元大關，創近七年多來新高，加上第四季需求旺季即將來臨，市場預期不銹鋼上游大廠燁聯、唐榮、華新麗華後市價格依然看漲，不銹鋼族群第四季業績持續看旺。

不銹鋼業者表示，近日來國際鎳價大漲，9日現貨價盤中每公噸一度漲到20,280美元，收盤價為20,190美元，較前一天大漲470美元，創2014年5月以來新高；9月鎳月均價為19,688美元，也較8月均價19,141美元上漲547美元。

不銹鋼專家指出，近來國際鎳價飆漲，主要是因為歐美防疫放寬後需求大增，且受到全球航運擁擠影響，不少下游企業提前下單，加上大陸電動車和新能源車電池需求大增，以及倫敦LME鎳庫存量下降至18萬1,368公噸，以及熱錢流向鎳、銅及鋁等原料市場，導致價格高漲。

除上述因素外，9月來包括大陸太源、印尼青山不銹鋼廠熱軋外銷報價大漲，累計每公噸上漲約200美元。

受此激勵，目前燁聯、唐榮及華新麗華等上游大廠後市看漲，其中燁聯9月內銷價持平、外銷價每公噸調漲80～180美元，唐榮當月內銷價持平、外銷漲120～150美元，預期10月有補漲空間。

至於不銹鋼族群的燁興、大成鋼、彰源、新光鋼、允強、運錩等相關鋼廠，近來接單暢旺，手中至少維持2個月訂單，甚至年底前訂單已接滿，預期第四季業績動能持續看旺。

(時報資訊)

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