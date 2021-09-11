中鋼今年來合併營收 受惠國際鋼價堅挺，中鋼8月合併營收報佳音達417.13億元，月減0.40％、年增61.48％，僅略低於7月為單月次高；累計前八月合併營收2,968.66億元、年增47.66％。中鋼財務副總楊岳崑表示，隨9月內銷盤價平均再漲1.2％，預期營收動能進一步轉強。

中鋼8月鋼品銷量達78.1萬公噸、月減1.9萬公噸，中鴻單月銷量維持18.6萬公噸，中龍鋼鐵單月銷量29萬公噸、月減2.8萬公噸；儘管整體銷量較7月減少，但8月內銷盤價持平，季盤平均上漲4.1％，加上外銷價格上漲，致單月營收只較7月略減。

展望未來，法人認為，中鋼調漲9月內銷價格，每公噸上漲300～500元，且馬上就進入第四季旺季，加上原料成本仍在高檔，預期第四季市場不看淡，業績動能也跟著轉強。

鍍面雙雄燁輝、盛餘10日也公布8月合併營收，燁輝單月合併營收79.65億元、月減5.47％、年增66.6％，累計合併營收582.12億元、年增70.09％；盛餘單月合併營收為10.23億元、年增27.66％，累計合併營收91.66億元、年增56.45％。燁輝表示，8月營收略遜於7月主要是高雄港塞港影響外銷出貨，但營收較去年同期大幅成長，則與接單飽滿和價格上漲有關。

(時報資訊)

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