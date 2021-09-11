受惠旺季運量激增及運價高漲，貨櫃雙雄陽明、萬海營收不僅「月」來愈高，8月還連闖多個指標性關卡，其中，陽明8月營收首度突破300億大關達327.86億元，月增11.33％、年增151.33％，連15個月創新高；累計前八月營收來到1,977.85億、逼近2,000億大關，年增115.71％。

萬海8月營收246.63億元，月增21.49％、年增278.7％，累計前八月營收年增180.77％、來到1,315.96億元。萬海表示，今年來陸續增開美東、美西新航線，及添購現成船適時投入營運，機動調度加班船馳援美國線、亞洲線等，都是營收翻倍續創新高的關鍵。

陽明主要兵分兩路，一路與專業船東合作布建14艘1.1萬TEU級貨櫃輪系列，已交付六艘主攻跨太平洋航線，第七艘起明輪24日將投入亞洲往返美洲的遠洋線，搶攻高運價的美西航線，第四季還有兩艘1.1萬TEU要交船，明年另有五艘1.1萬TEU加入；另一路是2,800TEU級貨櫃輪系列共有十艘，今年將會全部交齊，主攻亞洲區間航線。

陽明現有87艘船，運能逾62萬TEU，全球市占2.5％，排名第九，還有在建船舶九艘、運力97,820噸，運力將比現在增加15.6％，隨以上兩大系列貨櫃船隊陸續到齊，分別扼守遠洋、近洋線，將成為推動陽明營運成長的重要動能。

萬海組建多達13艘1.3萬TEU級貨櫃船系列，將陸續交船搶攻遠洋線也受矚目，今年底前還有三艘2,038TEU貨櫃船交付，將視市場運力需求做彈性安排。此外，9日也公布因應業務需求將再購買貨櫃一批。

萬海現有86艘自有船、64艘外租船，正逐步汰舊換新、以自有船取代租船。萬海在建船舶還有46艘船、運力逾26萬TEU，今明年將是交船高峰，到2024年新船全數投入，運力將比現在大增60％以上，目前全球市占1.7％，排名第十。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意