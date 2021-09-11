當旺季碰上塞港，喊價搶櫃、搶艙風氣更盛，也推升貨櫃海運運價驚驚漲！上海航交所10日公布最新一周SCFI綜合指數，較上周續漲65.51點至4,568.16點，周漲1.45％，所有航線全面上揚，美東線、歐洲線基本運價都飆出新天價。

對照德魯里9日公布運價指數也同步上揚，加計多項附加費之後，主要航線包括上海至洛杉磯的現貨運價1,1568美元、年增199％，上海至鹿特丹運價14,287美元、年增564％。

貨代業者表示，在天災、疫情影響下，全球港口及內陸運輸作業效率降低，使塞港情況更加惡化，艙位供給更為稀缺；且適逢海運旺季，強勁需求帶動下，供需失衡持續推升海運價格上漲。

據上海行交所8月準班率統計，全球主要航線綜合準班率指數周跌 1.74％至17.16％，幾乎全數航線準班率均不到20％，其中亞洲-歐洲線、亞洲-美東線、亞洲-美西線等主要航線，到離港服務準班率、收發貨服務準班率持續探低，收發貨服務準班率只有14～16％，到離港服務準班率只有9～14％。

低準班率也造成缺船、缺櫃現象雪上加霜，反映在最新一周SCFI報價，歐洲線上漲48美元至7,491 美元，周漲0.64％；美東線上漲83 美元至1,1731美元，周漲0.71％；美西線上漲56美元至6,322 美元，周漲0.89％。

(時報資訊)