海運貨櫃運價大漲快一年，終於有望凍漲？全球排名第三大航商達飛海運（CMA CGM）開出凍漲第一槍，在官網宣布9日起所有即期現貨貨櫃運價凍漲，直至2022年2月1日。此舉無疑在市場投下深水炸彈，後續其他航商反應？運價漲勢是否趨緩？貨櫃航商漲價紅利是否受壓抑？備受業界關注。

　達飛與中遠海運、長榮海運都是海洋聯盟成員，成員共用船隻，但價格、運量分開制定，另兩家航商的反應尤其受關注。據Alphaliner數據，海洋聯盟三家業者市占率近三成。

　國內業界研判，達飛凍漲恐有多層寓意，除了如官網聲明將客戶關係放在首位之外，與大陸、美國、歐盟等貿易運輸大國加強監管脫不了關係。市場傳出，大陸水運局、美國聯邦海事委員會、歐盟歐委會競爭總署等，本周參加第五屆全球海事監管峰會，討論全球供應鏈中斷議題，主要討論三大面向，一為疫情爆發以來產業動態，包括供需分析、海運供應鏈瓶頸、服務中斷的原因探討。

　再者，相關司法管轄區和當局應對以上問題採取的行動和成效；三是未來發展方向和可能採取行動，提高產業營運效率，恢復全球供應鏈順暢運轉。

　尤其是大陸當局近期對多個產業嚴管，下一波會不會盯上航運業，也讓航商擔憂，貨代業者認為，宣示意義大於實質意義，市場還是會回歸供需機制。

　也因此，市場上出現一派說法，指達飛此舉宣示意義大於實質。貨代業者觀察，全球大航商馬士基、達飛等原本運價就偏高，加上達飛10月前艙位都已滿艙被訂光，也沒有漲價空間。再者，達飛若採基本運價凍漲，但可能透過其他旺季附加費等費用加上去，實際成交價要以裝貨上船為準。畢竟目前許多客戶不在乎高運價，只求有櫃有艙位，價高者得艙位的加價文化盛行。

　還有法人研判，達飛凍漲應是看到供不應求的市況可望持續數月，以往第四季進入貨櫃海運傳統淡季，運價會較第三季便宜，雖然今年看來全年無淡季，但即使高運價凍漲，也還是處於高水位。

　由於疫情反覆，各國防疫措施加嚴，全球物流鏈惡化，導致塞港、缺船、缺櫃、缺工問題暫無緩解跡象，未來運價還是會回歸供需決定。

(時報資訊)

#航商 #達飛 #達飛海運

主要市場指數

紐約道瓊
34607.72 -271.66(0.78%)
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S&P500
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Nasdaq
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費半指數
3416.66 +25.82(0.76%)
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日經225
30381.84 +373.65(1.25%)
09/10
南韓KOSPI
3125.76 +11.06(0.36%)
09/10
香港恆生
26205.91 +489.91(1.91%)
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上證指數
3703.11 +9.98(0.27%)
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深圳成指
14771.87 +73.34(0.50%)
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英國FTSE
7029.20 +4.99(0.07%)
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法國CAC
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德國DAX
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