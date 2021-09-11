蘋果9月14日10時（台灣15日凌晨1時）舉辦秋季發表會推出iPhone新機，四款機型包括：5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13、6.1吋iPhone 13 Pro、6.7吋iPhone 13 Pro Max；售價將與前代持平，傳9月24日正式開賣。

新機搭載運算能力更強的A15仿生晶片及數據傳輸更穩定WiFi 6E技術，高通Snapdragon X60通訊晶片，更快5G連網速度，螢幕瀏海面積縮小；但一些特別功能 機率不大，如低頻軌道衛星或衛星通訊等，將受限於成本因素、衛星接收站體積與散熱問題，最多僅有定位求援緊急功能。

市調機構SellCell調查顯示美國約44％的iPhone用戶計劃購買iPhone 13系列新機，也就是說蘋果新手機最大客戶還是iPhone用戶，蘋果透過每年推出新世代手機，擴大網路遊戲服務、低價回收舊手機、擴大蘋果產品線等，生態系經營建構出蘋果帝國。蘋果官方曾經表示，iPhone最長使用時間約五年，平均使用時間為三年，也就是說，iPhone10之前的果粉，未來二年都要面臨考慮是否進入5G智慧機服務領域。

另也有統計資料顯示，換機最大原因是故障，其次是功能提升需求，真正會追逐新產品每年一換的仍是相對少數，這樣趨勢造成近年iPhone新機上市後評價褒貶不一，不過市場期待度愈低，實際出貨與銷量就會有相對亮麗表現甚至追加訂單。

美中對抗升溫，蘋果採「In China For China」本地化策略：蘋果供應商名單陸廠新增12家、至42家，而台灣維持46家。主要紅色蘋果供應鏈包括立訊精密（組裝訂單）、舜宇光學（後置鏡頭）、高偉電子（相機模組）、瑞聲科技、藍思科技（金屬外殼）等，台灣也有幾家廠商將大陸廠房出售給大陸科技企業。

今年大陸壓抑網路服務產業，但仍積極支持發展製造業，蘋果產品代工是重要發展契機；iPhone市占率衝擊華為與大陸手機，且三星手機於大陸敗退，預計iPhone 13在大陸市場仍將高度成長，蘋果股價近期創新高。

蘋果是台積電第一大客戶，預估營收貢獻度達25％，蘋果也是台積電先進製程領先的關鍵之一，傳聞蘋果要求供應商準備生產9,000萬台iPhone 13，較一般新機生產計畫7,500萬台增加20％，以滿足經濟復甦報復性消費需求。

8月底台積電宣布漲價效應，傳台積電對蘋果提供「VIP待遇」僅漲價3％，遠低於其他客戶的10～20％。iPhone 13搭載台積電5奈米強化版製程A15晶片，而2022年iPhone新機將搭載採用3奈米或4奈米製程的A16處理器，台積電和蘋果的強強合作推動兩家公司登峰造極。

蘋果供應鏈個股上百檔，台積電是真正核心，而2021年全球最受尊崇企業排行，ASML第一、蘋果第二，台積電躍升至第六，三星電子從第三降至第13名，前二名都和台積電關係密切。

鴻海是讓iPhone登上全球手機霸主的關鍵推手，日經新聞報導立訊今年將拿下iPhone 13系列部分產能，是立訊開始代工新iPhone的里程碑，也可視為蘋果換取大陸政府支持，但鴻海和蘋果共存共榮關係不變：鴻海具備營收規模大、上下游零組件供應鏈完整、全球化生產據點，以及多元產品等四大優勢，幾年內立訊仍難以撼動鴻海全球最大組裝廠的地位。

iPhone零組件供應鏈方面，鴻海集團供應各種零組件機殼、鏡頭、螢幕、連接線、連接器、準系統、精密元件、光通訊元件等；另鴻海全球生產據點遍及亞洲美洲與歐洲，產品線多元而具備生產彈性。

台灣蘋果供應鏈傳統領先指標大立光、PCB廠臻鼎-KY、台郡、觸控面板GIS-KY等股價今年表現平平，照慣例，每年都會衍生出一堆新蘋概念股，挾著新打入供應鏈、受惠蘋果產品新規格等題材吸引資金進駐，但真正獲利貢獻度遠不及股價上漲幅度，過兩年再被新一批新蘋概念股取代。

價值投資之父葛拉罕名句「市場短期是一個投票機；但長遠是一個體重機」，這句話對蘋果供應鏈個股漲跌精準而貼切。

(時報資訊)

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