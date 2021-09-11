兩大龍頭金控「向錢衝」，富邦金控10日公告8月稅後獲利161.65億元，累計前八月稅前獲利已破1,400億元，稅後累積獲利則達1,223.5億元，每股稅後獲利11.69元，繼續拿下單月獲利、累計獲利及每股獲利的三冠王，獲利金額並創金控史上新高記錄。

同時，富邦金已從去年12月開始，連續九個月單月獲利都在百億元以上，亦創金控新紀錄。

國泰金控8月單月稅後獲利則為108.8億元，累計前八月稅前獲利亦逼近1,300億元，稅後累積獲利則達1,140.9億元，每股稅後獲利8.35元，也都創國泰金成立20年來的新高紀錄，單月、累積及每股獲利金額都暫居金控亞軍。

兩大金控前八月獲利成長幅度「不約而同」都是91％，是除了華南金控外，獲利成長幅度最大的兩家金控，兩大龍頭獲利速度停不下來，帶動15家上市櫃金控前八月累計稅後獲利亦突破4,500億元，達4,576億元，比去年同期成長64.5％，創同期及全年獲利新高。

同時，因為資本市場前所未見、持續最長的多頭行情，讓金控不僅獲利創新高，淨值亦因壽險子公司持有的股票價值上揚，亦不斷增高，富邦金控8月底合併淨值達8,620億元，每股淨值為76.97元，亦創富邦金史上新高，10日富邦金收盤價77.6元，終於趕上其每股淨值。

至於國泰金8月底合併淨值則達9,142億元，每股淨值61.6元，10日國泰金收盤價59.2元，亦逼近其每股淨值。

今年因為股市持續多頭，金控旗下壽險公司前八月獲利多已創下史上同期及全年新高，主要都是因為實現股債獲利亦創歷史新高，如國泰金子公司國泰人壽，前八月稅後獲利已達944.9億元，快突破千億元的獲利規模，富邦金子公司富邦人壽前八月稅後亦賺899.3億元，9月亦要朝千億元大關邁進。

(時報資訊)

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