聯發科公告2021年8月合併營收達428.08億元，為單月歷史次高。法人指出，聯發科持續受惠4G／5G手機晶片、WiFI及電源管理IC等產品出貨量不斷成長，預期第三季營收可望落在財測中高標水準，全年合併營收有機會突破4,500億元水準。

聯發科8月自結合併營收428.08億元，較去年同期明顯成長30.9％。累計今年前八月合併營收為3,168.54億元，創歷史同期新高，年成長68.7％。

法人指出，聯發科進入第三季後，開始受惠於5G手機晶片客戶的拉貨力道轉強，加上既有4G手機晶片、WiFi及電源管理IC等出貨動能延續，使8月合併營收繳出亮眼佳績。

觀察往年聯發科營收表現，進入6月後就開始逐步走高，不過今年6月率先創下歷史次高，7月及8月皆沒有再創新高。法人認為，主要原因在於今年晶圓代工、封測產能全面吃緊，因此客戶在電源管理IC、WiFi及藍牙等晶片都有提前被貨需求，使聯發科6月業績表現寫下新高，雖然後續業績並沒有改寫新高，但仍舊達到400億元的高檔水準之上。

聯發科先前釋出第三季財測，以美元兌新台幣匯率1比28元計算，單季營收將落在1,257～1,319億元、季成長0～5％，毛利率將可望達到44.5～47.5％之間。目前累計7月及8月合併營收達831.68億元。法人預期，隨著拉貨動能延續，聯發科9月合併營收有望高於7月及8月水準，代表第三季合併營收可達到中高標表現。

除此之外，聯發科持續在5G市場衝刺布局，目前預計新款5G手機晶片天璣2000可望在第四季問世，首波將以Sub-6頻段為主攻市場的新品，2022年下半年整合毫米波（mmWave）及Sub-6頻段的新手機晶片將會亮相，代表屆時聯發科將邁入新一波5G商機。

供應鏈指出，聯發科天璣2000將會分別採用台積電5奈米及4奈米製程打造，並分別在2021年第四季及2022年下半年開始投片量產。法人看好，未來聯發科毛利率將常態性維持在42％以上水準。

(時報資訊)

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