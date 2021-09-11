晶圓代工龍頭台積電10日公告8月合併營收達1,374.27億元，年成長11.8％，為單月營收歷史次高及歷年同期新高。台積電5奈米下半年營收快速成長，主要受惠於蘋果iPhone 13搭載的A15應用處理器、新款Arm架構M1X及M2電腦處理器等出貨逐月放量。法人預期台積電9月營收可望逾1,500億元創下歷史新高，第三季業績展望高標將順利達陣。

由於蘋果5奈米晶圓出貨進入上升循環，7奈米接單強勁，成熟製程產能供不應求，推升台積電8月合併營收達1,374.27億元，與7月營收1,245.58億元相較成長10.3％，但與去年同期1,228.78億元相較成長11.8％，為單月營收歷史次高及歷年同期新高紀錄。累計前八月合併營收9,965.40億元，年成長率達17.2％，續創歷年同期歷史新高。

台積電預期行動裝置、車用電子、高效能運算（HPC）、物聯網等四大技術平台，對於5奈米、7奈米等先進製程強勁需求將支持業績成長，預估第三季美元營收介於146～149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4,073.4～4,157.1億元，較上季成長9.5～11.7％，平均毛利率介於49.5～51.5％，營業利益率介於38.5～40.5％之間。

法人表示，以台積電7月及8月營收表現來看，預期9月營收將站上1,500億元並再創單月歷史新高，第三季營收將達業績展望上緣，毛利率及營業利益率亦可望貼近財測高標，季度營收及獲利將再創新高紀錄。而隨著蘋果新款5奈米A15、M1X及M2處理器出貨逐月成長到年底，台積第四季營收將續締新猷。

台積電先進製程持續推進，5奈米、7奈米及6奈米都會在下半年拉高產出，包括蘋果、高通、聯發科、超微、英特爾等重要客戶都會開始採用先進製程量產，5奈米占全年營收20％的目標將順利達成，而5奈米優化後的4奈米已在第三季試產，明年可望進入量產。

(時報資訊)

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