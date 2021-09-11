上市櫃公司8月營收旺季效應強，計有160家公司營收攻頂，主要分散在半導體、PCB、鋼鐵、塑化及生技股等，又以半導體族群為最大宗。投資專家指出，隨著蘋果新品拉貨潮及晶圓代工掀起漲價潮，預期營收旺季效應可望維持到第四季中，不少個股獲法人連日敲進，後市行情看俏。

篩選160家8月營收創歷史新高個股，獲得法人連三買以上、且連買期間買超逾千張，計有華南金、威健、南亞、金像電、世界、漢磊、聯詠、晶豪科、華電網、研華、零壹、嘉澤、中磊等13檔個股，其中，華南金是唯一金融股、南亞也是唯一的傳產股，其餘11檔都是電子股。華南金不但是金融股中8月營收唯一逆勢創新高，前八月每股純益已達1.02元，明顯成長，更創下法人連14日買超的罕見紀錄，合計買超張數達98,049張，表現令人驚艷。外資對華南金持股部位仍相對偏低，從7月來一路大買，估計買超已達17萬張，持股占比約17.86％。

南亞8月營收創高，即使9月營收可能降溫，但第三季營收仍將高於第二季，第二季每股純益2.91元，合計上半年EPS為5.13元，第三季獲利成長可期。

由於晶片短缺持續，帶動世界先進營收創高，上半年每股純益已達2.94元，未來受惠於晶圓代工調漲的利多，世界先進營收及獲利成長空間大，連日來在法人積極敲進下，10日股價大漲9.5元、5.79％，以173.5元作收，再度改寫歷史新高價。

(時報資訊)

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