台股10日大漲170.24點，台積電貢獻點數僅25點，顯現本波反彈由台積電扮演領頭羊的慣性改變。永豐投顧總經理李學詩觀察，外資買進標的逐漸轉向跌深且籌碼沉澱的傳產股，包括鋼鐵、貨櫃航運、水泥、塑化、航空與中低價面板股等。

外資10日買超台股150.26億元，推升台股大漲170.24點，上市指數漲幅最出色的前五大均為傳產族群，分別為貿易百貨指數、航運指數、電器電纜指數、紡織指數、鋼鐵指數，其中，航運指數上漲3.08％，是今年8月26日以來單日最大漲幅。

尤其8月合併營收甫創500.2億元歷史新高的長榮，10日股價上漲7元、5.53％，收在133.5元，重回月線，是貨櫃航運三雄中技術面最強勢個股。從籌碼觀察，外資10日集中大買貨櫃航運三雄，買超長榮23,257張、金額高達30.24億元，另分別買超萬海及陽明8.34億元與7億元。

康和證券投資總監廖繼弘認為，外資資金重回貨櫃航運三雄，是否取代日前大戶的退場資金仍待觀察，由於貨櫃航運股價跌幅已深，且基本面並無轉壞，外資動態具有指標性，投資人可觀察下周外資買超的續航力。

此外，外資10日買超逾5,000張的有中鋼、長榮、新光金、華邦電、聯電、台泥、旺宏、中信金、華南金、群創、陽明、亞聚等，明顯集中回補股價跌幅頗大、低基期的個股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意