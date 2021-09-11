今年以來除了疫情，就屬通膨最受各方矚目，我國原油、農工原料悉數仰賴國外進口，因此當全球出現通膨壓力，台灣自不可能置身其外，主計總處日前公布八月物價，通膨率（消費者物價年增率）三度升逾2％，進口物價、躉售物價漲幅皆逾10％，這也是近年少見的情況。

近期美、歐通膨率皆創新高，歐洲八月通膨率升至3.0％，創下近十年最高，美國八月通膨率將於下週二公布，但五、六、七月的數字已很驚人，都超過5％，這是2009年金融海嘯以來所僅見，通膨率的升高讓各憂心通膨又來了，通膨甚至已影響美股的走勢。

到底有沒有通膨？要談這個問題，得先對通膨加以定義才行，否則一切談論只憑想像，沒有太大的意義，因為談到通膨，有人心理的畫面是1980年的美國，有人想到的是1923年代的德國，還有人浮現的是1948年的中國。美國第一位諾貝爾經濟學獎得主薩繆爾遜把通膨分成三類，第一類是溫和性通膨(Low inflation)，物價漲幅每年在10％以下，仍屬可預測者。第二類是急劇性通膨(Galloping inflation)，每年漲20％、100％，以兩、三位數速度飆漲者。第三類為惡性通膨(Hyperinflation)，每年以百分之一百萬甚至百分之十億的速度持續上漲，終至經濟崩潰者。

1923年的德國、1948年的中國，通膨率之所以狂飆係由戰爭所引起，皆屬惡性通膨，而1980年的美國受石油危機影響，通膨率連年逾一成，這是急劇性通膨，然而自1990年以來，隨著自由貿易、全球化生產，除了南美洲少數國家，絕大多數國家再也沒有出現這類可怕的通膨，最多只是溫和性通膨。1990年代我官方追求3％的溫和通膨，認為這樣的通膨有助於總體經濟繁榮，然而，今時不同往日，如今通膨率要是超過3％就會被認為山雨欲來，今昔感覺差異非常之大。不過，從近百年的歷史資料而言，近年通膨率的水準，連溫和通膨都稱不上，最多就是有通膨壓力罷了。

然而，我們也不能忽略這樣的通膨壓力，尤其二十年來不少人的薪資增幅追不上物價漲幅，因此通膨率雖不若昔日，卻也讓國人薪資連年停滯，陷於貧窮，這也就難怪多數人對通膨仍感到害怕了，例如，今年上半年實質經常性薪資41,495元，與二十年前40,739元，相差無幾，之所以如此，是因為薪資增幅全被通膨漲幅給抵消了，對領薪水過日子的人而言，如今的通膨壓力依舊是惡夢。

以此而言，今年以來，美、歐及台灣確實都有通膨壓力，近期美國通膨率升破5％，核心物價漲幅也升破4％，這雖不及1991年以前的水準，確也反映了能源、蔬果之外的消費品也上漲了，這說明美國雖還沒到昔日通膨的水準，但通膨的壓力確實是存在的，必須密切觀察後續的變化。

台灣的情況亦然，受到原油、榖物及農工原料大漲的影響，近期進口物價、躉售物價的漲幅雙雙逾10％，眾所週知，這兩項物價指數是消費者物價的領先指標，當廠商進料成本提高了，自然就會推升調價的壓力，如今台灣的通膨率逾2％，未來是否會在原油、榖物、原物料的大漲下，持續上揚，目前還說不準。總的來說，台灣和美、歐等多數國家一樣，目前雖尚未出現通膨，但是通膨壓力是存在的，而且如今國際情勢如此不穩定，除了疫情風聲鶴唳、地緣政治趨於緊張，加上美中之間的角力，在在會影響原油、原物料的行情，通膨率的變化自然備受關注。

至於有人擔心1980年的停滯性通膨（stagflation）會捲土重來，則大可不必，停滯性通膨發生的年代，全球通膨率升逾兩位數，經濟成長停滯，非今日所能想像，1980年各國通膨率如下，美國13.5％、法國13.4％、英國17.9％、韓國28.7％，至於同年經濟成長率，美國-0.3％、法國1.0％、英國-2.3％、韓國-3.0％，各國皆出現高通膨、低成長（衰退）的情況，這也是為什麼把它叫做停滯性通膨的原因。

反觀近期，各國通膨率雖略高，但經濟成長率卻相當好，今年第二季經濟成長率（yoy），美國高達12.2％、歐元區更上修至14.3％、台灣7.4％、新加坡14.7％、南韓5.9％、中國大陸7.9％，這和1980年各國停滯性通膨的困境有著天壤之別，因此以目前而言，根本沒有停滯性通膨的問題。

我們要指出的是，從百年來的資料看來，如今是沒有通膨，更沒有停滯性通膨，然而仍須注意的是，國際原物料行情仍持續上揚，有些甚至已達歷史高點，這些成本雖不會立即反映在消費市場，卻是推升通膨的潛在壓力。

綜觀歷史，通膨壓力與通膨常常只在一線之間，那條楚河漢界就是「恐慌」，當恐慌出現，通膨壓力須臾之間即成失控的通膨，通膨大軍所至，天搖地動，摧枯拉朽，直至經濟社會崩潰而後已，面對通膨壓力，執政當局千萬不可輕忽，以致大意失荊州。

(時報資訊)