惠譽國際信評10日宣布，調升台灣的長期外幣發行人違約評級（IDR）， 從AA-上調至AA，評等展望「穩定」，這是該機構2016年以來的首度調升動作。全球三大評等機構標準普爾全球評級、惠譽國際信評、穆迪今（2021）年內接續調升台灣主權評等等級、評等展望，創下台灣主權評等史上全新紀錄！

此份評等報告由惠譽美國辦公室撰寫，不像過去由亞太區主權分析團隊發文，新聞稿標題改以「Taiwan,China」稱呼，也和昔日的作法完全不同。財政部表示，已向惠譽表達應恢復以往「Taiwan」名稱，惟未獲修正，深表遺憾，仍將持續接洽惠譽正視此問題。

惠譽表示，基於四大因素，作出此次調升台灣主權評等的動作：一、台灣可望度過新冠疫情全球大流行；二、台灣對外部門進一步強化；三、持續的財政審慎；四、經濟表現優於同行。惠譽預測台灣經濟2021年增率可達6.0％，遠較AA同等級國家中位數的4.6％，高出許多，強勁的出口表現帶給台灣經濟連兩年高成長，疫情也沒有對台灣製造業務造成重大干擾，即使近期的本土爆發的疫情。

財政部和中央銀行在惠譽發布此項消息後，均發出各自的新聞稿。財政部截取報告中有關我國財政赤字占GDP比的數據，表示惠譽估測因中央政府增編防疫及紓困振興特別預算而會升至2.2％，惟仍低於AA同級國家中位數的5.3％，並預期2022年度歲入持續成長及逐步降低疫情相關支出規模下，財政赤字占GDP可望逐漸縮減至0.7％。

財政部表示，惠譽肯定我國致力於審慎財政管理，強勁經濟表現優於同為信用評等AA等級國家，估計2021年度各級政府債務淨額占GDP比率將降至35.8％，亦低於AA同級國家中位數43.6％之水準，顯示公共債務法相關規定發揮財政紀律之功效。

惠譽評估，台灣對外淨債權部位強健，外匯存底充裕、經常帳呈現順差，進一步提升對外償債能力，亦為調升主權評等之原因。這些均為中央銀行的權責範圍。報告中還特別點出，央行延長中小企業貸款專案融通至本年底，並提高融通額度至二倍，有助中小企業度過疫情難關。

央行表示，惠譽評估台灣銀行體系展望穩定，主要係反映營運環境風險降低；而且強勁的經濟成長展望，以及遏止不動產投機行為的總體審慎措施，可望減輕疫情對銀行資產品質及獲利能力的影響。

(時報資訊)