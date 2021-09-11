大陸國家主席習近平10日應約與美國總統拜登通電話，這是中美領導人在農曆年後再度通話，全球關注。習拜兩人在90分鐘的通話中，談及中美關係、經濟復甦、氣候合作等多方面議題，更釋出進一步推動兩國關係重回正軌的善意，市場大為振奮。

自拜登就職七個多月來，對中延續川普時代政策，中美高官多次交鋒，讓兩國在重大議題上難以化解僵局。而白宮和大陸官方媒體新華社昨天上午10點多分別公布消息後，一通「習拜熱線」激發股匯市慶祝效應，亞洲主要股匯市紛紛上攻，台股在熱線後約10點15分展開強勢猛攻，且外資積極匯入資金擴大買超，新台幣同步在約10點15分後一舉升破27.7元，上演股匯雙漲，終場收在27.69元兌1美元，升值6.2分，終結連三個交易日貶勢，總成交量12.51億美元。

匯銀主管指出，習近平與拜登終於再通電話，台股開高走高最後大漲170點至17,474點，一舉收復周線與季線。外資馬上匯入資金，且在台股由前二個交易日的小幅賣超，轉為擴大買超新台幣150億元，激勵新台幣升勢強勁，盤中最高來到27.64元，升值達1.12角之多。國際美元指數也約是上午10多開始下探至最低92.33，約是近二個月低點，主要亞幣全面升值。

實際反映市場的離岸人民幣匯價在短短16分鐘內也迅速拉升139個基點，升至6.4390附近。陸港股市同步上揚，A股總成交值衝近人民幣1.9兆。

新華社報導，習近平對拜登表示，一段時間以來，美國採取的中國政策使中美關係遭遇嚴重困難，「中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。」他強調兩國可推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦及重大國際和地區問題上的合作。

白宮方面指出，兩國領導人在彼此利益相符領域，以及價值觀和觀點上的分歧都進行廣泛討論，確保中美不因競爭演變為衝突。拜登強調，願和中方開展更多坦誠交流，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。白宮表示，外交僵局是不可持續的，且有潛在危險，需要領導人在通話中溝通。CBS等媒體也引述美國高級行政官員透露，拜登發起通話，是為測試美中最高級別通話是否比較低級別的交流更有效。（相關新聞見A2）

(時報資訊)