投信季底作帳與蘋果新機題材起跑，外資9月來認錯回補台股718億元，台股也擺脫疫情陰霾重回季線，投資專家預期，台股由「投機行情」轉向「投資行情」，市場聰明錢將流向特定族群，包括台積電等16檔有望穩穩賺。

美國10年期公債殖利率維持在1.3％，股市仍是熱錢最佳去處，台股本周小跌42點，跌幅0.24％，但仍有高達524檔個股打敗大盤，顯示資金會流向進可攻退可守的標的。法人以基本面及技術面篩選出16檔聰明股，包括蘋果新機上市帶動台積電、台光電及玉晶光等蘋概股業績升溫；股價跌深或經一段時間整理後重啟漲勢的面板雙雄友達、群創；鋼鐵股中鋼、中鋼構、新光鋼；塑化股台塑、台聚，以及航運股長榮、萬海、四維航等，可望吸引資金進駐。

此外，金融股受資本市場價量創高激勵，以及部分金控新增轉投資貢獻，或一次性收益挹注等，富邦金、國泰金、開發金、新光金、台新金、華南金、元大金與日盛金獲利皆優於去年，也是可留意標的。

群益馬拉松基金經理人王耀龍觀察，在歐美疫苗施打率提高後，消費者行為已逐漸改變，PC及NB的需求熱度減退。另美聯準會年底將縮減購債規模，美財政支出未再加碼，加上Delta變種病毒疫情升溫引起經濟復甦放緩疑慮，消費性電子產品雜音增加，目前電子股以半導體上游產業能見度高，最被看好。

台新投顧副總黃文清分析，台股連漲兩日後，電金傳三大板塊重回偏多格局，電子與金融指數站上各天期均線，傳產指數仍在季線之下，但近期兩度回測半年線皆反彈，下檔支撐強勁。他指出，電子資金比重連續13日高於五成，主流地位不變，蘋果將發表新款iPhone，蘋概股已開始暖身，營收動能可望延伸至11月，蘋概股將成盤面亮點。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，鋼鐵、航運近期整理後再上，中鋼內銷盤價9月恢復上漲，預計10月續漲。中鋼印度廠、馬來西亞廠及越南CSVC廠今年都獲利，另從籌碼面看，外資8月起持續買超，代表散戶的融資餘額卻減少，有利中鋼股價攻堅。

航運股部分，指標股業績持續成長，化解原先悲觀論者預測，但短線變數是每日當沖占比達七成，以及技術派操作比重高，中期投資人與大戶尚在等待有超額報酬空間時，才會積極進場。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意