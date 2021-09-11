美國總統拜登鐵腕祭出口罩令對抗疫情，美國運輸安全管理局（TSA）9日宣布，針對大眾運輸工具旅客拒戴口罩，將加倍重罰，最高可罰款3000美元（約台幣8.4萬元），這項新措施10日起生效。

TSA表示，在飛機、機場、火車、巴士及其他形式的大眾運輸工具內，旅客要是拒戴口罩，初犯的罰款金額將從500美元提高到1000美元，累犯者最高可面臨3000美元罰款。白宮稱，總統拜登指示有關部門提高罰款金額，以「確保美國在持續抗疫之際，大眾運輸工具的口罩令繼續發揮作用」。拜登說：「如果你違反規定，就得準備繳罰款。」

拜登也批評一些不滿口罩令的乘客向空服員或其他執行戴口罩令人員宣洩怒氣的行為，直言「這是錯誤的。太醜陋了。」TSA於上個月（8月）宣布，為防堵新冠肺炎蔓延，搭乘飛機、火車、公共汽車以及在機場和火車站必須戴口罩的措施將延長至明年1月18日。這項規定原定於今年9月13日結束。

儘管研究證實，戴口罩有助於防堵新冠病毒散播，美國仍有政客堅持戴與不戴屬於個人自由，不得強制規定人們戴口罩。美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（共和黨籍）曾下令該州學區不得要求學生上學時戴口罩，但佛州萊昂郡巡迴法院9月2日裁定，德桑提斯的命令超出憲法所賦與他的權限。為此，德桑提斯於8日提出緊急上訴，要求上訴法院擱置巡迴法院的裁決。

(時報資訊)