日本行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野太郎10日表示，他已向首相菅義偉表明決定參加自民黨總裁選舉。他也是繼自民黨前政調會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗後，表態參選的第三人。根據日媒民調，他被認為是最有可能出線的下一任自民黨總裁以及日本首相。

現年58歲的河野太郎出生政治世家，畢業於美國喬治城大學，英語流利，曾任外務大臣與防衛大臣。常以活潑搞笑的風格在推特上與網友互動，擁有大批粉絲。早在2020年前首相安倍晉三因病請辭時，他就有意參選，但當時被副首相兼財務大臣麻生太郎勸退，如今在取得麻生同意下，表態出馬。

菅義偉本月3日突然宣布不尋求連任自民黨總裁，前外務大臣岸田文雄隨即宣布投入選戰，而獲得前首相安倍晉三支持的前總務大臣高市早苗也在兩天前表態參選，力爭成日本首位女首相。

自民黨總裁選舉將在9月17日提名，29日投票。由於自民黨在日本眾院仍占主導地位，因此誰當選自民黨總裁，理應就會是下一任日本首相。據《共同社》9月4日、5日針對全日本進行的電話民調，顯示河野太郎以31.9％的支持率奪冠，其後依序是自民黨前幹事長石破茂的26.6％、岸田文雄的18.8％，高市則只有個位數。另據《讀賣新聞》民調，河野太郎依舊以23％的支持率奪冠，其次則是石破茂的21％、岸田文雄的12％。儘管石破茂人氣頗高，但他已決定不參選。

(時報資訊)