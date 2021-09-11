朝鮮（北韓）官媒「朝中社」10日報導，朝鮮最高領導人金正恩和夫人李雪主9日在朝鮮建政73周年紀念日，參謁安放前領導人金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮，但朝中社發布的照片卻未見金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正身影。韓國韓聯社一開始稱，金與正在這麼重要場合沒有現身，引人揣測，不過稍後又澄清金與正有隨行，只不過所站位置耐人尋味。

太陽宮的參謁儀式上，除了金正恩夫婦，還包括國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、黨中央委員會組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、黨中央委員會書記朴正天等政治局常委和武裝力量高層幹部。這次參謁也是李雪主時隔4個月再次公開露面。

原本外界指出金與正不僅缺席參謁儀式，也未出席9日零時登場的閱兵式。但從朝鮮中央電視台播放的畫面來看，金與正當天有現身閱兵式，只不過站在第5排最左側。而在參謁儀式上，她也站在非常不起眼的位置。

金與正上次公開露面是在9月2日的政治局擴大會議上，那時她也只坐在旁聽席。似乎暗示她從勞動黨第一副部長降為勞動黨副部長後，已非朝鮮權力核心。

9日是北韓建政73周年，並非逢5或逢10的年份，因此閱兵典禮採工農赤衛軍為主體的民防閱兵式，展現北韓民間與安全裝力量的凝聚力與戰鬥力。金正恩並未在儀式上發表演說。

(時報資訊)