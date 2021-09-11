大陸主辦的中國－東協博覽會於10至13日在廣西南寧登場，近期鮮少亮相的大陸國家副主席王岐山昨出席開幕式並致詞，他強調，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已經成為維護自由貿易和多邊主義的重要力量，他說中方視東協為周邊外交優先方向和高質量共建一帶一路重點地區，支持東協共同體建設，支援東協加強在區域合作中的中心地位。

王岐山指出，中國－東協建立對話關係30年來，雙方持續深化戰略互信，進入建設更為緊密的命運共同體新階段。在新的起點上，中方願與東協推進一帶一路倡議和東協各國發展戰略對接，共同打造更高水準的戰略夥伴關係。大陸國家主席習近平當天也致賀信稱，面向未來，中方願同東協增強戰略互信，深化抗疫、經貿等各領域合作，推動RCEP早日生效實施，高質量共建「一帶一路」，打造更高水平的戰略夥伴關係，共同維護好本地區繁榮發展良好勢頭。

於此同時，大陸還正在遊說近來與其關係緊張的澳洲政府，支持其加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。中國駐坎培拉大使近日在回應澳洲國會的報告文件中稱，中國應該被允許加入CPTPP，因為中國採取了增加進口、改善外國投資市場准入與加強智慧財產權保護等舉措。

報告還指出，中國經濟和澳洲經濟具有很強的互補性，合作潛力巨大。如2015年12月起生效的《中澳自由貿易協定》（CAFTA），是中澳貿易和經濟合作的一個里程碑，為深化、擴大和改善中澳雙邊經濟關係創造了有利條件，成功引入了爭端解決機制，並在2020年取消了95％產品的關稅。

CPTPP的11個創始成員國包括加拿大、澳洲、汶萊、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡與越南。據美媒報導，中國2021年已經與澳洲、馬來西亞、紐西蘭以及可能的其他國家就加入CPTPP的細節進行了技術談判。

(時報資訊)