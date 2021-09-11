大陸國家市場監督管理總局旗下《中國消費者報》10日報導，今年大陸房企到期債務將達1兆2822億元（人民幣，下同，約合新台幣5兆6417億元）達到償債高峰，違約規模191.92億元，居各行業首位，近半年來更有12家房企債券違約，房企寒冬將至。不過，大陸分析師認為，從預售資金監管到限價令，在精準、深化調控房市下，大陸房地產行業出現的市場分化日益加劇、強者恆強等巨變，也有利於促進行業規範發展。

穿透式監管 借新償舊難

報導稱，大陸2020年8月頒布實施的「三道紅線」，要求房企剔除預收款的資產負債率不得大於70％、淨負債率不得大於100％、現金短債比不得小於1倍。此後，針對房企融資的監管愈加嚴厲，一系列穿透式監管手段，讓房企融資管道大大收縮。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，這意味著靠加槓桿不斷擴大規模的房企，開始被限制，融資越來越難。

貝殼研究院統計，今年前7個月，房地產行業債券融資規模持續下滑至6428億元左右，較2020年同期下降13％，增速為2018年以來最低點。貝殼研究院高級分析師潘浩說，今年房企到期債務規模達1兆2822億元，將成為2019-2023年之間的償債高峰。

巨額債務壓頂 違約大增

報導稱，嚴峻形勢意味房企以往「借新償舊」的融資套路，很難維持下去。面對今年房企償債高峰，一方面是嚴格監管收縮融資，另一方面是大規模債務壓頂，房企在資金端壓力可想而知。

貝殼研究院統計，今年房地產行業債券違約比過去兩年明顯增加。僅6個月已違約的房企就有12家。據Wind統計，截至6月30日，今年企業信用債違約規模已達985.73億元，其中，房地產行業違約規模為191.92億元，居於首位。

房企分化加劇 強者恆強

潘浩直言，「三道紅線」加劇房企分化，這一變化於頭尾兩端房企並無大礙，但對中型房企卻意味著艱難的調整。一方面，透過出售項目或尋求股權合作等方式來穩定資金鏈、盤活現金流、降負債，謀求出路；另一方面，藉由戰略收購併，承接更多優質土地資源，擴充自身土地儲備。行業分化加劇，推動強者恆強，也可進一步促進行業規範發展。

(時報資訊)