懷念疫情前能跟朋友大口吃喝，隨意談天說地的日子嗎？面對Delta等多種變種病毒在各地肆虐的疫情，與病毒共存的「後疫情生活」將是不少國家選擇的作法，這也代表時常配戴口罩、不同層級的限聚令，將成為「新常態」。然而也有國家盡力提升疫苗施打率，在達成既定目標後把過往的日常還給人們，這個幸運的國家就是丹麥(Denmark)。

根據歐洲媒體《政治報》（Politico）報導，丹麥將在周五(10日)取消所有針對防範新冠肺炎疫情的限制令，成為歐盟中第一個回歸疫情前日常的國家。

丹麥衛生部長Magnus Heunicke本周透過推文表示：「疫苗以及所有丹麥公民在這麼長時間所付出的巨大努力，是我們得以變得更為強大的基礎。」丹麥的衛生主管機關在8月底指出，由於該國的高疫苗接種率，還有隨之而來的低重症率以及死亡率，讓他們得以宣告「病毒已不再對社會構成重大威脅。」

隨著各項防疫禁令的取消，進入餐廳、運動場館、夜店等地，都不再強制需要該國的疫苗護照證明；而孩童如果跟確診者密切接觸，也不會強制送他回家。唯有確診者才需要被隔離。人們將可以像往常那樣回到辦公室，而校園也將會重新開放。

上述是丹麥最新宣布的解禁令。除此之外，在8月13日該國也宣布搭乘公共運輸設施不再需要配戴口罩。而納維亞半島上的其他國家(other Scandinavian countries)，包含瑞典在內，也將在9月底取消大部分在外的防疫禁令，在流行病學的觀點上，在防疫層面上顯出更為光明的前景。

丹麥之所以取得現階段的成果，與該國的高疫苗接種率有高度相關。而該國之所以能夠成功拉高疫苗接種率(除了順利取得疫苗之外)，專家們指出民眾對於當局的高度信任也是關鍵，對比之前其他歐洲國家對於當局在新冠肺炎的防範上，信任度要低得多。

針對當前各國的防疫情況，University of Aarhus政治學教授Gert Tingaard在近期接受Science Nordic訪問時直指：「如果對於當局不夠信任，那麼很可能需要更嚴厲的法律措施來嘗試遏制新冠病毒的蔓延。」

根據Our world in data網站統計，以劑次人口比來看，丹麥目前排名全球第七，排名第一則是阿拉伯聯合大公國。丹麥國內至少接受一劑疫苗的比例有73.57%，完整接種兩劑的則是2.59%，總計劑次人口比來到76.16%。

(時報資訊)