你覺得身為台灣勞工是「艱苦嘸人知」嗎？根據英國一項最新統計，台灣竟然在最疲勞國家15名榜上無名，令人不禁要大喊「統計不準啦！」該統計顯示，全球當前最疲勞國家是離台灣很近的新加坡，不僅工時超高、上網時間也長，睡眠品質相當不好！

英國《Sleepseeker》網站為了瞭解究竟哪些國家最為疲勞，透過四項因素整體來衡量。包含從Statista取得16個國家的睡眠時間是否低於建議的8小時；另外則從BusinessFibre.co.uk取得多國人們每日的螢幕使用時間、還從維基百科蒐集每國平均每年工作時數的資料，再將Google Keyword Planner當中不同語言睡眠相關關鍵字搜尋次數數據納入考量。針對四個項目給予一個標準化分數後，算出平均結果來做為「疲勞分數」。

首先先來看看哪個國家平均上網時間最高？結果顯示巴西取得第一，平均每天上網時間長達9小時29分。第二名則是墨西哥，數據平均是8小時1分；第三名則是新加坡，平均每上網時數示7小時2分鐘。該報導指出，長時間盯著螢幕，因為螢幕所發出的藍光會影響睡眠品質，更多時間盯著螢幕肯定會讓上述國家人更為疲勞，甚至影響工作表現。

而以每年工時來排名，則是墨西哥工時最高，每年工時平均長達2255小時，等於每周若工作5天，每天工時約8.67小時；新加坡在此則排名第二，每年平均工時2238小時。第三則是中國大陸，每年平均工時達到2174小時。報導指稱長時間投入在工作中，會對於享受工作以外的時間帶來負面影響，可能讓你無法放鬆。以德國來說，每年工時只有1354小時，是最低的國家，崇尚聰明工作而非更努力工作的方式，讓他們能在較短的年功時下展現更好的效率。

最後則可以來看看整體評估下，哪一個國家的人最為疲勞？結果是由新加坡摘下第一，疲勞分數是7.2分，這個繁華的科技小國，快速城市化的歷程讓每個人都處於忙碌生活之下；第二疲勞的國家則是墨西哥，得分7.01；第三名則是巴西，疲勞分數為6.28。

或許你更為羨慕全球疲勞程度最低的國家，結果就是「荷蘭」，疲勞得分竟然只有2.01，難怪荷蘭長期以悠閒的的態度與美麗的城市文明，令人不禁想去體驗一番。

(時報資訊)